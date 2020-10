1/4

Le monde de mode est en deuil parce que le designer Le Franco-Japonais Kenzo Takada a perdu la vie à 81 ans.

Le créateur était célèbre parce que ses créations se caractérisaient par être inspirées par la jungle et que son esthétique était toujours d’un esprit libre, qu’il canalisait tout au long de ses voyages à travers le monde, ses modèles étaient inspirés d’images qu’il voyait dans toutes vos visites.

Kenzo takada est né le 27 février 1939 dans la préfecture de Hyogo au Japon, a étudié au Bunka College of Fashion à Tokyo.

Il a travaillé brièvement au Japon avant de s’installer à Paris en 1965 pour travailler exclusivement en tant que créateur indépendant, son amour pour la mode est né après avoir revu les magazines de ses propres sœurs et un intérêt pour la mode est né.

Sa contribution et sa contribution au style ont été extrêmement importantes, car il a été l’un des pionniers en montrant des formes innovantes sur les épaules, les bavoirs, les robes de type robe, entre autres styles, toute l’industrie fashonista pleure sûrement son départ.

Comme une grande personnalité et une célébrité qui a commencé à avoir un début plutôt humble, cependant, petit à petit, il a fait ses propres collections et lignes de plus en plus importantes pour la mode, même si depuis le début il avait peu d’argent pour son propre production, chacun des modèles qui ont fonctionné parlait d’eux-mêmes.

La famille était chargée de partager la déclaration aux médias français ce dimanche 4 octobre.

La raison de sa mort était due aux complications du coronavirus lui-même qui a provoqué la pandémie qui, depuis quelques mois, prend vie après vie, mais il convient de noter que ce virus affecte les personnes âgées et celles qui ont complications des maladies chroniques.

Le fondateur de la marque KENZO se caractérisait par être un esprit libre, non seulement dans ses créations mais aussi en sa personne, le même esprit qui était imprimé sur tout dans chacun de ses créations lorsque la nouvelle était partagée que le créateur avait perdu la vie. la maison KENZO était enveloppée d’une terrible tristesse.

Pendant un demi-siècle, M. Takada a été une personnalité emblématique de l’industrie de la mode, insufflant toujours la créativité de la couleur dans le monde communiqué par son entreprise.

Il y a quelques jours à peine, la maison de couture KENZO, qui présentait sa collection abeille à la fashion week de Paris, alors que son départ intervient à l’issue de ce grand événement.

Avec cette présentation de la fashion week parisienne, une nouvelle saison commence, quelque peu inhabituelle en raison de la pandémie, les créations qui ont été présentées pendant ces neuf jours le seront pour le printemps été 2021.

Malgré le fait que le créateur ait pris sa retraite pendant 21 ans en 1999 pour poursuivre sa propre carrière dans l’art, la maison de couture KENZO est restée l’une des figures les plus respectées de l’industrie de la mode depuis 1993, grâce à à son fondateur qui a réussi à le positionner si haut.

Bien que Kenzo Takada soit le fondateur de la marque, elle appartient à la société française de produits de luxe LVMH.

Son incroyable sourire de talent de gentillesse énergétique était contagieux, a déclaré le directeur artistique de KENZO Felipe Oliveira Baptista, il a été chargé de présenter la collection avec les thèmes des abeilles aux éditeurs de mode mercredi dernier.

