Le créateur de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, révèle la vraie raison pour laquelle son personnage, Otto, s’est mordu la langue. Sutter a fait la révélation en répondant à une question de fan sur Twitter. Le fan a demandé si Otto était toujours censé rester en prison ou s’il avait déjà eu des plans pour qu’il en sorte.

“Non. Il allait toujours être à l’intérieur,” répondit Sutter. “Tant de membres vivent leur vie en prison. Je voulais raconter un morceau de cette histoire. De plus, mon temps et ma disponibilité en tant qu’acteur étaient limités. Je me suis mordu la langue pour ne plus avoir à mémoriser plus de répliques. En outre, Otto était meilleur à petites doses sur une longue période. “

Question de #JoshHammond sur FB: Avez-vous toujours eu l’intention qu’Otto reste enfermé pour travailler pour le club ou y a-t-il déjà eu un scénario où il est sorti? #SutterThinks pic.twitter.com/e3CUWDoGxH – kurt sutter (@sutterink) 27 octobre 2020

Après Sons of Anarchy, Sutter a créé Mayans MC, une série dérivée du drame de la moto. Cette émission entamera sa troisième saison sur FX. Notamment, Sutter a été licencié des Mayas en 2019, le réseau affirmant que cela était dû au fait qu’il avait créé un environnement de travail hostile sur le plateau. Sutter a expliqué plus tard qu’il pensait que c’était à cause d’une blague qu’il avait écrite dans un épisode, ce qui pourrait avoir bouleversé les dirigeants de Disney, le nouveau propriétaire du réseau. “Voici ce que j’ai fait de mal du côté du réseau de studio, la raison pour laquelle j’ai dû partir. Tout a commencé par une blague. Et pas une très bonne”, a déclaré Sutter.

“Il y avait une réplique dans la première de la saison 2. EZ [JD Pardo] et Coco [Richard Cabral] descendaient du bus à l’école où les drogues étaient traitées “, se souvient-il.” Il était censé y avoir un terrain de jeu vraiment épouvantable devant. Rempli de débris, de balançoires d’apparence dangereuse, d’objets pointus, d’une salle de sport dans la jungle rouillée, etc. En sortant, Coco voit EZ distrait et dit: “ Allégez le Boy Scout ”, et fait un geste vers le terrain de jeu Disneyland. ‘ EZ répond: «Ouais? Je suppose que c’est là que Walt a enterré tous les Juifs qu’il avait tués. Coco commente: “C’est l’homme noir …” Et sort. “

Sutter a continué que bien que la blague soit sortie de son caractère, dans n’importe quel autre environnement, elle aurait été “typique” de sa marque d’humour noir. «Je ne suis pas un idiot», dit-il. «Je savais que cela sonnerait des cloches. Que ce soit réel ou imaginaire, je subissais déjà le resserrement du nœud coulant. Cela se manifestait par des problèmes de production, créant plus d’obstacles, etc. J’ai appris au fil des ans par essais et erreurs – un beaucoup d’erreur – comment repousser pour protéger l’histoire de la conformité de l’entreprise. “