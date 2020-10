Le créateur de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, encourage les fans à participer à leur devoir civique et à voter aux prochaines élections présidentielles. Alors que les candidats Donald Trump et Joe Biden font leur dernière poussée pour les votes, Sutter s’est rendu mardi sur les médias sociaux pour rassembler le vote, écrivant franchement, dans une adresse à ses partisans, “f-ing vote”.

Dans le message, partagé à la fois sur Twitter et Instagram, Sutter a révélé qu’il avait déjà voté. Partageant une photo de lui avec un autocollant “J’ai voté” dans le coin supérieur gauche, il a dit: “Gauche, droite, centrée ou extrême … Quelle que soit votre orientation politique, veuillez faire la seule chose qui définit notre démocratie . F-ing vote. ” Il a inclus le hashtag “[vote your conscience]. “

Bien que Sutter n’ait pas révélé pour qui il prévoyait de voter, il a critiqué le président dans le passé. Après que le président ait remporté les élections de 2016, le créateur de la SOA a pratiquement dénoncé la victoire du magnat de l’immobilier milliardaire, écrivant: «Le cœur lourd, je concède à mes adversaires sans faille: l’ignorance, le racisme, la misogynie, le mensonge, l’illusion et le chaos. Que Dieu bénisse l’Amérique . ” Il a rapidement semblé changer d’avis et, dans une longue lettre, a écrit qu’il “avait eu un changement très inattendu” et “peu importe ce que vous pensez de M. Trump, il a gagné par une solide marge électorale”.

«Donc, pour ma propre raison et dans l’esprit d’espoir pour mes enfants et tous les citoyens du monde, je promets de rechercher les similitudes plutôt que les différences. J’essaierai de mettre cette énergie dans quelque chose de productif qui incite au changement plutôt qu’à la dérision », a-t-il ajouté. “En d’autres termes, le seul résultat de la peur et de la haine est plus de peur et de haine.”

Au cours des années qui se sont écoulées depuis cette lettre, cependant, Sutter a semblé prendre sa position initiale sur le président et s’est adressé aux médias sociaux à plusieurs reprises au cours des mois précédant le jour du scrutin pour critiquer Trump. En avril, alors que des villes du pays se fermaient en raison de la pandémie de coronavirus, Sutter a critiqué la réponse du président à la pandémie, faisant référence à Trump comme “le Narcisse orange” quand il a écrit: “Je m’excuse auprès des gens que je viens de croiser en marchant. ma cagoule qui ne portait pas de masque. Je vous ai passivement secoué la tête et les yeux roulés honteux. Ce n’est pas votre ignorance et votre arrogance qui me fâchent. C’est orange Narcisse que je déteste. Ovide prétend que 2020 est l’année où il devient une fleur. “

Sutter a de nouveau critiqué la réponse du président à la pandémie en juillet, lorsqu’il a noté que “les Américains sous Donald Trump ont été interdits d’entrer en Europe” en raison du nombre élevé de cas aux États-Unis. À ce jour, plus de 225000 personnes sont décédées du coronavirus aux États-Unis