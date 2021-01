T

ici, il y a à peine une surabondance de test de cricket, mais en ce moment, il y en a certainement beaucoup pour nous distraire des problèmes très évidents du monde. À regarder, on peut avoir l’impression que le jeu se déroule dans deux mondes entièrement différents.

Allumez votre télévision le soir au Royaume-Uni et vous pourrez voir des bancs d’herbe pleins de fans errants sur de magnifiques terrains en Nouvelle-Zélande, alors que l’équipe impressionnante et discrète de Kane Williamson – maintenant officiellement la meilleure au monde – vaquer à ses joyeuses affaires, défiant les inégalités financières du jeu pour découvrir de nouveaux joueurs (Kyle Jamieson est la dernière star) et battre tous les venus.

De l’autre côté de la mer de Tasmanie, les choses sont un peu plus tendues et incertaines, mais il y a une merveilleuse série en cours entre l’Australie et l’Inde et l’ampleur même des stades signifie que si la fréquentation est une fraction de la capacité, il y en a encore plusieurs milliers dans le maison.

Donc, il y a un monde où le cricket semble fonctionner dans une normalité idyllique, et un autre où chaque étape semble compliquée.

en relation

Mais la vérité est que tout le jeu est au bord de la falaise. C’est juste qu’à certains endroits, la maison est un peu plus près du bord et le vent souffle un peu plus agressivement.

En Australasie, les choses ne sont pas aussi simples qu’elles le paraissent. Pour obtenir cette action, les joueurs ont été contraints de passer des semaines à une quarantaine fiscale. Et en Australie, en particulier, les choses ne sont pas seulement tendues sur le terrain. Il y a une grande incertitude sur l’endroit où chaque jeu sera joué car de petits groupes de cas Covid apparaissent, et les restrictions sur le comportement des joueurs posent également des problèmes. Toutes les personnes impliquées sont fatiguées de l’expérience.

Compte tenu de la situation actuelle dans ce pays, l’Angleterre opère indéfiniment dans l’autre monde sans foule.

Par conséquent, la nouvelle de Hambantota mercredi matin selon laquelle aucun autre joueur anglais n’a été testé positif – en deux séries de tests depuis son arrivée dimanche, Moeen est le seul positif – est un coup de pouce très bienvenu; d’une part pour la santé des personnes impliquées, mais d’autre part pour une série qui sera une distraction très appréciée et qui n’a semblé dans un doute considérable que mardi.

(

Les joueurs anglais sont désormais libres de s’entraîner au Sri Lanka après s’être auto-isolés dans leur chambre d’hôtel

/ BCE)

Tous les joueurs anglais du bar Moeen et Chris Woakes, qui ont voyagé avec lui de Birmingham à Heathrow, ont été autorisés à sortir de leur chambre d’hôtel pour s’entraîner.

Il semble, à ce stade, que les protocoles stricts en place pour cette série – personne d’autre que le groupe de tournée n’a été autorisé à voyager, de sorte que toutes les émissions britanniques auront lieu de chez eux – ont été bien suivis.

Mais, dans l’air du temps, nous ne sommes pas encore sortis du bois. L’Angleterre a une autre série de tests jeudi et d’autres suivront tous les cinq jours par la suite. Le Sri Lanka doit encore rentrer chez lui en toute sécurité depuis l’Afrique du Sud.