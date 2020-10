Le cryptage de bout en bout de Zoom (E2EE) est arrivé, permettant aux utilisateurs gratuits et payants de sécuriser leurs réunions afin que seuls les participants, et non Zoom ou qui que ce soit d’autre, puissent accéder à leur contenu. Zoom indique que E2EE est pris en charge sur ses applications Mac, PC, iOS et Android, ainsi que sur Zoom Rooms, mais pas sur son client Web ou ses clients tiers qui utilisent le SDK Zoom.

E2EE a été lancé en avant-première technique, ce qui signifie que Zoom demande des commentaires sur la fonctionnalité pendant 30 jours. Cependant, la société affirme que E2EE continuera à être disponible après cette période. Vous trouverez des instructions sur la façon de l’activer dans le centre d’aide de Zoom.

Zoom a déjà proposé un cryptage pour ses appels, mais les données n’étaient cryptées qu’entre chaque participant à la réunion et les serveurs de Zoom, plutôt que d’être cryptées de bout en bout entre les participants. Une fois E2EE activé, vous pouvez vérifier que Zoom utilise le type de cryptage le plus sécurisé à l’aide du bouclier vert en haut à gauche d’une fenêtre de réunion. Le bouclier affichera un cadenas plutôt qu’une coche si la réunion est chiffrée de bout en bout.

Bien que les réunions E2EE soient plus sécurisées, elles ne fonctionnent pas avec quelques fonctionnalités de Zoom. Celles-ci incluent l’enregistrement dans le cloud, la transcription en direct, les sondages, les réactions aux réunions et les fonctionnalités de participation avant hôte. Les participants ne pourront pas non plus se joindre à l’aide de «téléphones, de périphériques SIP / H.323, de configurations sur site ou de clients Lync / Skype», comme le dit Zoom, ils ne peuvent pas être chiffrés de bout en bout.

Les réunions E2EE de Zoom prennent en charge un maximum de 200 participants. Cela n’affectera pas les utilisateurs des forfaits Basic ou Pro de Zoom, qui atteignent au maximum 100 participants, mais cela pourrait poser un problème pour les abonnés Business ou Enterprise qui permettraient autrement jusqu’à 300 ou 500 participants.

Le cryptage de bout en bout est disponible pour les utilisateurs gratuits et payants, mais Zoom indique que les comptes gratuits devront vérifier leur numéro de téléphone par SMS et auront également besoin d’une option de facturation valide associée à leur compte. Initialement, Zoom a déclaré que le cryptage de bout en bout ne serait pas disponible pour les utilisateurs gratuits afin d’empêcher l’utilisation du service pour des activités illégales, mais la société a rapidement fait marche arrière et a annoncé qu’il serait disponible pour tout le monde plus tard ce mois-là.

Ce lancement initial n’est que la première des quatre phases que Zoom planifie pour son offre de chiffrement de bout en bout. La phase suivante, qui devrait inclure une meilleure gestion des identités et une prise en charge de l’authentification unique, devrait actuellement être lancée l’année prochaine.