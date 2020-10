Le cycle se termine, Adal Ramones dit au revoir à ses jours d’animateur de télévision | Réforme

Tout semble indiquer que le programme “Ne le fais pas, ne le fais pas”, animé par le célèbre et célèbre comédien Adal Ramones, vit ses derniers jours de diffusion auprès du public mexicain, alors que la chaîne de télévision Ajusco envisagerait de la retirer.

On sait bien que l’émission, depuis qu’elle a commencé sa diffusion, n’a pas été tout à fait bien accueillie par le public, le nouveau projet de l’ancien animateur de “Un autre rouleau”, “La Academia” et “Adal el show” n’ont pas obtenu la réponse positive attendue des téléspectateurs, car ce sont les téléspectateurs eux-mêmes qui l’ont qualifiée de “forcée” et de “violente”.

Des centaines de critiques et de rejets ont reçu le dernier pari de Azteca One: «Ne le fais pas, ne le fais pas», animé par Adal, le manque de goût du public pour le programme se reflète dans les chiffres d’audience, la chaîne a donc été obligée d’agir.

Par conséquent, bien que nous nous souvenions, pendant les premières semaines, “Ne pas, ne pas le faire” a subi quelques changements dans sa programmation car il a changé du lundi au vendredi, pour donner la priorité à la nouvelle saison de “Exatlón: Titanes vs Heroes “, un programme que le public accueille de chez lui.

Et, selon des rapports non officiels, la première saison de l’émission torride d’Adal, qui a commencé le 21 septembre, devait avoir 16 épisodes; Cependant, l’arrivée d’une nouvelle émission de télé-réalité, soi-disant, la ferait disparaître, puisque la production a tout fait pour augmenter la cote, mais rien ne fonctionne pour eux.

Et, le fait est que la cote est si faible que le programme aux heures de grande écoute de la télévision ouverte au Mexique n’atteint qu’un peu plus de 800 000 téléspectateurs, alors que normalement, ce programme parvient à en rassembler jusqu’à 3 ou 4 fois plus.

À l’origine, comme nous l’avons mentionné dans les paragraphes précédents, le programme a été conçu pour avoir 16 programmes, cependant, il s’est avéré qu’Azteca l’enlèverait avant la fin de la saison, un geste quelque peu désespéré pour obtenir les chiffres qu’ils veulent.

Apparemment, le nouveau programme Adal Ramones quitterait sa place pour diffuser “Exatlón: Titanes vs Héroes”, qui cesserait de diffuser le dimanche pour donner plus tard de l’espace à la saison 2020 du “MasterChef México” reconnu, réussi et bien accueilli.

Bien que, jusqu’à présent, il n’y ait rien d’officiel, car ni la chaîne de télévision en charge de fournir les émissions de téléréalité au public, ni Adal Ramones lui-même n’ont parlé de quoi que ce soit lié à la question, il ne reste plus qu’à attendre patiemment, pour savoir plus de détails sur ce cela arrivera et bien sûr, nous vous tiendrons informés.

Avec Adal Ramones, la chaîne de télévision n’a pas connu le meilleur des stries, car on sait bien que, ces derniers mois, dans son récent projet “La Academia”, des nombres élevés n’ont pas été enregistrés, comme c’était le cas auparavant.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le programme, il s’avère qu’il s’agit de la première version espagnole du programme américain “Don’t”, produit par Ryan Reynolds et animé par Adam Scott, dans lequel un groupe de familles devra relever des défis pour gagner. argent.

De même, Adal dans une interview a mentionné à quel point il était excité à l’animateur du nouveau programme: «Quand vous parlez de jeux télévisés, vous pensez à Marco Antonio Regil ou Héctor Sandarti, mais ici il fallait un pilote qui avait beaucoup d’improvisation dans la comédie, C’est pourquoi Endemol et Azteca m’ont proposé, car il n’y a pas de script, alors j’ai pensé: “c’est fait pour moi” “.