ré

enmark s’est engagé à mettre fin à toutes les activités gazières et pétrolières offshore d’ici 2050 – et a même annulé son dernier cycle de licences pour les sociétés de forage.

Le pays a déclaré qu’il «mettait fin à l’ère fossile» et se concentrerait plutôt sur l’énergie éolienne et d’autres sources d’énergie renouvelables.

Le parlement danois a voté pour mettre fin à l’extraction de gaz et de pétrole de la mer du Nord qui a commencé en 1972 et en a fait le plus grand producteur de l’Union européenne. La Norvège et la Grande-Bretagne non membres de l’UE sont de plus gros producteurs.

Le Danemark pompera cette année un peu plus de 100 000 barils de pétrole brut et d’équivalents pétrole par jour, selon les estimations du gouvernement.

(

Le Danemark espère utiliser l’énergie éolienne à la place

/ .)

C’est relativement peu dans un contexte mondial. Le Royaume-Uni produit environ 10 fois cette quantité tandis que les États-Unis, le plus grand producteur mondial, pompaient plus de 19 millions de barils de pétrole par jour l’an dernier.

Les militants écologistes ont néanmoins salué la décision du Danemark aussi importante qu’elle montre la voie à suivre dans la lutte contre le changement climatique.

Greenpeace l’a qualifié de «décision historique vers l’élimination nécessaire des combustibles fossiles».

«C’est une énorme victoire pour le mouvement pour le climat», a déclaré Hélène Hagel de Greenpeace Danemark.

Le riche Danemark a «l’obligation morale de mettre fin à la recherche de pétrole neuf pour envoyer un signal clair que le monde peut et doit agir pour respecter l’Accord de Paris et atténuer la crise climatique», a-t-elle ajouté.

en relation

L’accord historique de Paris sur le climat de 2015 demande aux pays riches et pauvres de prendre des mesures pour freiner la hausse des températures mondiales qui fait fondre les glaciers, élève le niveau de la mer et modifie les régimes de précipitations.

Il oblige les gouvernements à présenter des plans nationaux pour réduire les émissions afin de limiter la hausse de la température mondiale bien en dessous de 2 ° C.

Le Danemark a été l’un des premiers à adopter l’énergie éolienne, avec plus d’un tiers de sa production d’électricité provenant d’éoliennes. Ils sont considérés comme essentiels dans la transformation du système énergétique et devraient permettre au Danemark de ne plus dépendre des combustibles fossiles d’ici 2050 pour la production d’électricité.