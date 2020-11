ré

enmark veut abattre les 15 millions de ses visons après que les animaux ont commencé à transmettre une nouvelle souche de coronavirus aux humains.

Le Premier ministre Mette Frederiksen a déclaré qu’un rapport d’une agence gouvernementale qui cartographie le coronavirus au Danemark a montré une mutation du virus trouvée chez 12 personnes dans le nord du pays qui ont été infectées par le vison.

Le ministre de la Santé, Magnus Heunicke, a déclaré que la moitié des 783 cas humains de Covid-19 dans le nord du Danemark “sont liés” au vison.

“C’est très, très sérieux”, a déclaré Mme Frederiksen. “Ainsi, le virus muté chez le vison peut avoir des conséquences dévastatrices dans le monde entier.”

Le Danemark est l’un des principaux exportateurs mondiaux de fourrures de vison, produisant environ 17 millions de fourrures par an.

Kopenhagen Fur, une coopérative de 1 500 éleveurs danois, représente 40% de la production mondiale de visons. La plupart de ses exportations sont destinées à la Chine et à Hong Kong.

Selon les estimations du gouvernement, l’abattage des 15 millions de visons du pays pourrait coûter jusqu’à cinq milliards de couronnes (605 millions de livres sterling).

Le chef de la police nationale, Thorkild Fogde, a déclaré que “cela devrait arriver le plus tôt possible”.

Le ministre danois de l’Alimentation, Mogens Jensen, a déclaré que 207 fermes étaient désormais infectées, contre 41 le mois dernier, et que la maladie s’est propagée à toute la péninsule occidentale du Jutland.

Le mois dernier, le Danemark a commencé à abattre des millions de visons dans le nord du pays. Le gouvernement a promis d’indemniser les agriculteurs.

Le pays a enregistré 50 530 infections confirmées à Covid-19 et 729 décès.

Un total de 207 des 1 139 fermes à fourrure au Danemark ont ​​été infectées par Covid-19, ce qui a motivé l’annonce. Des millions de visons seront tués en conséquence.

Cette décision a été bien accueillie par les militants des droits des animaux, qui espèrent que l’abattage amènera les fermes à s’éloigner de l’élevage de visons.

Le groupe de protection des animaux Humane Society International a applaudi le Premier ministre pour avoir pris “une mesure aussi essentielle et scientifique pour protéger les citoyens danois” et a déclaré qu’il espérait que la perte de tant de visons à cause du coronavirus amènerait les fermes à fourrure à se retirer de l’entreprise.

“Bien que la mort de millions de visons, qu’ils soient abattus pour Covid-19 ou tués pour la fourrure, soit une tragédie pour le bien-être des animaux, les éleveurs de fourrures auront désormais une occasion claire de se détourner de cette industrie cruelle et mourante et de choisir une industrie plus humaine et plus durable. à la place des moyens de subsistance », a déclaré la porte-parole de Humane Society International-Europe, Joanna Swabe.