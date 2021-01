je

Ce sont tous des trucs sympas et amusants, du day trading. Tout le monde peut le faire.

Consultez le site Web de Tastytrade si vous ne me croyez pas. Des mecs joyeux et des femmes rayonnantes avec des looks de mannequins rient au milieu de graphiques pop art avec un jeune public à l’esprit.

Vous voulez des conseils? Regardez notre discussion sur Options Jive. «Première fois à table?» Cliquez ici pour un tutoriel gratuit.

Nul doute que c’est beaucoup et IG fera fortune. Mais rendre les stratégies de trading très risquées si attrayantes pour l’homme et la femme de la rue me gênent.

Chaque fois que vous allumez votre mobile, vous êtes frappé par des publicités de Plus 500, IG et d’autres qui tentent de vous amener à rejoindre la partie commerciale.

Mais la vérité est que ce n’est pas une fête.

La plupart des joueurs perdent; sur les paris sur spread et les CFD, c’est 75% dans le cas d’IG, 79% sur CMC Markets, 76% sur Plus 500.

IG est à l’extrémité la plus réputée du spectre des courtiers. Les risques sont clairement définis sur sa page d’accueil. Mais même ainsi, les frais semblent conçus pour vous faire perdre et le courtier gagne.

Peut-être que je suis partial: j’ai eu un flottement à travers IG sur le fabricant de puces américain Nvidia il y a quelques années. Le cours de l’action a grimpé en flèche, mais j’ai récemment découvert que mes gains avaient été effacés par des frais prélevés parce que je n’avais pas assez négocié mes actions.

Peu importe la vérité séculaire selon laquelle détenir, à long terme, est le meilleur moyen d’investir dans des actions.

Les États-Unis s’inquiètent actuellement pour un courtier appelé Robinhood, qui a attiré un grand nombre de jeunes vers le commerce. Inévitablement, des pertes et une misère horribles en ont résulté.

IG nous assure que Tastytrade n’est pas un Robinhood. Les investisseurs dans ses produits à terme et d’options sont des gens sophistiqués et très riches. C’est très réglementé, disent-ils.

Tout est vrai, sans aucun doute. Mais avec un président interventionniste à la Maison Blanche, ces régulateurs pourraient un jour réprimer ces courtiers jazzy.

Ce ne sera pas si amusant alors.