Le débat de mercredi soir entre le vice-président Mike Pence et le candidat démocrate à la vice-présidence Kamala Harris a été bien plus civil que le débat présidentiel qui l’a précédé. Alors que le président Donald Trump et l’ancien vice-président Joe Biden se sont fréquemment entretenus, Pence et Harris se sont principalement entretenus. Cependant, il y a eu quelques moments tendus.

Bien qu’il y ait eu quelques exemples de diaphonie, le plus gros problème était que les candidats dépassaient les délais impartis par la modératrice Susan Page. Malgré ses meilleurs efforts, les candidats ont souvent complété leurs réflexions sans tenir compte des délais. Page a tenté de compenser en accordant à l’adversaire un temps égal, ce qui a induit certains téléspectateurs dans la confusion quant à savoir qui avait plus de temps pour parler. Comme lors du débat présidentiel, les utilisateurs de Twitter ont profité de cette opportunité pour suggérer que les futurs débats impliqueraient de couper les micros des candidats lorsqu’ils parlent hors de leur tour. Faites défiler pour voir certains des tweets sur le sujet.

Nous avons tous raison de blâmer la Commission sur les débats présidentiels pour ne pas avoir donné au modérateur le pouvoir de couper le micro de tout candidat qui enfreint les règles et les délais. Aucune excuse après la parodie dans Debate One! #VPDebate – Larry Sabato (@LarrySabato) 8 octobre 2020

J’ai l’impression que s’ils continuent à parler au-delà de leur temps dans le débat, leurs micros devraient simplement être coupés 🤷🏽‍♀️ – ً (@heykatori) 8 octobre 2020

Les règles du débat ne s’appliquent-elles pas d’une manière ou d’une autre aux républicains? Pourquoi les modérateurs ne coupent-ils pas leurs micros? Ils semblent croire qu’aucune règle ne s’applique à eux. – Amzaf (@ Amzaf2) 8 octobre 2020

Ce débat est beaucoup plus poli et plus cohérent, mais pas vraiment mieux modéré. Si les modérateurs n’ont pas de pouvoir réel – comme la capacité de couper des micros – alors qu’attendons-nous vraiment d’eux? – Nathaniel (@NathanielGivens) 8 octobre 2020

Est-il vraiment si difficile d’organiser un débat où le modérateur peut éteindre les micros lorsque le temps est écoulé? – Jeremy Stein (@JeremyIanStein) 8 octobre 2020

