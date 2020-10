Le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud n’a pas engagé de débat avec son adversaire démocrate, Jaime Harrison, après que le législateur a refusé de passer un test COVID-19. Le débat a été annulé après que Harrison n’ait pas souhaité participer à un débat avec Graham après que le sénateur ait refusé de prendre un COVID-19 avant l’événement, qui était prévu pour vendredi dernier. Cela intervient au milieu des nouvelles selon lesquelles le président Donald Trump et plusieurs autres législateurs républicains de haut rang ont été testés positifs au COVID-19 ces dernières semaines. À la lumière de l’annonce de l’annulation du débat entre Graham et Harrison, de nombreuses personnes se sont précipitées sur les médias sociaux pour peser sur la question, en se demandant pourquoi Graham a refusé de passer le test.

Au lieu de s’engager dans un débat, Graham et Harrison ont participé à deux forums séparés de 30 minutes sur la station locale WSPA à Spartanburg, par The Hill. Sur Twitter, Graham a reproché à Harrison d’avoir «sauté» le débat en raison de ses demandes. Il a écrit, en partie, «Apparaît @harrisonjaime saute le débat de ce soir. M. Harrision évite le débat parce que plus nous en savons sur ses politiques radicales, moins il a de chances de gagner. Il ne s’agit pas de médecine, de sa politique. Ses opinions libérales sont un perdant en Caroline du Sud – et il le sait! »Le porte-parole de la campagne de Harrison, Guy King, a répondu au message de Graham en disant:« Nous sommes déçus que Lindsey n’ait pas réussi à passer un simple test de coronavirus, mais nous apprécions notre les hôtes ont pu modifier le format de l’événement pour le rendre plus sûr pour tout le monde. Jaime sera là à Spartanburg pour parler aux électeurs.

Bien sûr, ce changement de dernière minute a conduit à une tonne de conversations en ligne. En fait, de nombreux utilisateurs se sont tournés vers Twitter pour résoudre le problème, certains commençant même le hashtag «#LindseyGrahamHasCovid». (Il convient de noter que rien n’indique que Graham a réellement COVID-19.)

S’il voulait débattre, il passerait le test. Alors il a soit COVIDÉ; ou il a peur de débattre. Ce sont les deux seules conclusions logiques. – 🌊 😷JB #Resist 🌴💙 #FLORIDA VOTE MAINTENANT !! VOTER!!! (@LiterallyJilly) 9 octobre 2020

prevnext