Le décolleté avec lequel Biby Gaytán a conquis Roberto Palazuelos | Instagram

L’actrice, chanteuse et animatrice de programmes de télévision Biby Gaytán, épouse d’Eduardo Capetillo, Luciano apparaît à certains niveaux qui ont conquis il y a quelques années Roberto Palazuelos.

Biby gaytan Elle se caractérise par le fait qu’elle est une femme extrêmement belle et talentueuse, depuis plus de 25 ans que la belle célébrité mariée à Eduardo Capetillo et ensemble, ils ont formé une belle famille digne d’envie.

Elle et son mari en ont cinq ensemble, les enfants l’aîné est un garçon, suivi de deux belles femmes et la plus jeune est une paire de jumeaux, leurs enfants ont hérité de la beauté et de la coquetterie des deux.

L’actrice a commencé sa carrière depuis 1988 dans le groupe Timbiriche, c’est là qu’elle a rencontré Eduardo Capetillo dans sa désormais toute nouvelle épouse, en plus d’avoir participé à ce groupe international de renom, la chanteuse s’est aventurée dans le petit écran en participant et en jouant dans certains feuilletons.

Grâce non seulement à son talent mais aussi à sa beauté, Biby a réussi à se démarquer sur le petit écran, mais il y en avait un dans lequel, grâce à sa tenue et à son décolleté prononcé, elle a réussi à conquérir non seulement les téléspectateurs mais aussi l’acteur et homme d’affaires Roberto Palazuelos. connu sous le nom de “The Black Diamond”.

La première telenovela qui a participé a été appelée “Alcanzar una estrella II” éveillant “Marimar” grâce à sa participation, il a continué à apparaître dans d’autres telenovelas et en plus d’un film, mais ce n’est qu’en 1994 qu’il a eu son premier rôle principal dans la telenovela “Dos mujeres y un chemin “à côté de la chanteuse et actrice Laura León et de l’acteur Erik Estrada.

C’est précisément avec ce rôle de premier plan qu’il a conquis les utilisateurs qui étaient au courant de ses chapitres dans le feuilleton en plus d’en avoir conquis plusieurs avec le décolleté susmentionné; cette production était en charge d’Emilio Larrosa et dès le premier chapitre, elle est devenue un succès, à ce jour la chanson interprétée par “La Tesorito” surnom de Laura León continue d’être une icône de la musique en plus du thème principal du mélodrame.

Il y a une scène où Roberto Palazuelos est également apparu dans le cadre du casting, il a joué un policier nommé Raimundo Soto, c’est dans une poursuite dans un marché qu’il a rencontré le personnage joué par l’épouse de Capetillo Tania García Pérez et aussi le personnage de Itatí Cantoral Graciela Toruño Nunez.

Le policier poursuivait un voyou et a fini par tomber sur un stand de fruits, renversant également les deux belles femmes, malheureusement il a essayé de les aider et a immédiatement cliqué avec Tania.

On pourrait dire que dès qu’ils se sont donné le coup de foudre, elle portait un short assez court et un débardeur avec un décolleté qui a attiré l’attention des téléspectateurs et probablement de Roberto Palazuelos en jouant son personnage, cependant dans la vidéo de YouTube qui circule sur Internet, son regard était directement dans ses yeux.

Le thème principal du feuilleton était en charge du groupe Bronco, à ce jour, ils continuent de demander cette mélodie dans leurs concerts et plusieurs scènes ainsi que l’intrigue continuent d’être un succès sur Internet.

Aujourd’hui Biby Gaitán a 48 ans quand elle a joué son personnage Tania, elle n’avait que 21 ans, sa beauté reste intacte et surtout sa personnalité et son charisme qui ont conquis des millions non seulement au Mexique mais aussi dans d’autres pays hispanophones.

D’autre part, l’homme d’affaires Roberto Palazuelos a actuellement 53 ans, il a également continué à se faire une personnalité dans les réseaux sociaux et dans le show business car malgré avoir de grandes entreprises il aime agir et le fait plutôt bien, son surnom est dérivé d’un hôtel. qu’il a acheté très jeune, a-t-il lui-même expliqué dans une interview avec Adela Micha.

L’homme d’affaires est également connu sous le nom de mon roi a toujours été caractérisé par une vie pleine de luxe, entouré de belles femmes et ayant des entreprises qui augmentent de plus en plus leur capital financier.

