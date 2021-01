R

ob Holding a signé un nouveau contrat chez Arsenal quelques mois à peine après avoir envisagé son avenir à The Emirates.

Le défenseur, qui suscitait l’intérêt d’autres clubs de Premier League cet été et envisageait une sortie, a changé sa fortune dans le nord de Londres.

Le nouvel accord de Holding, qui court jusqu’en 2024 avec une option d’un an supplémentaire, porterait son temps au club à près d’une décennie s’il était vu dans son intégralité.

Holding a été rassuré de sa place au club après des discussions avec l’entraîneur Mikel Arteta et a lutté contre la concurrence d’un certain nombre d’arrières centraux à Arsenal, bien que William Saliba ait rejoint Nice en prêt et que Sokratis Papastathopoulos, 32 ans, soit sur le point de partir. mois.

Pendant ce temps, les Gunners attendaient ce matin avec impatience les résultats d’un scan de la cheville du jeune Gabriel Martinelli.

Le Brésilien devait commencer le match de la FA Cup samedi contre Newcastle à The Emirates, mais il a roulé la cheville pendant l’échauffement et a quitté le terrain en larmes. Le joueur de 19 ans n’est revenu que de six mois d’absence avec une blessure au genou le mois dernier et Arteta craignait le pire plus tôt cette semaine.

«Je suis allé à la salle médicale et il était en larmes. Ça n’avait pas l’air bien », a déclaré Arteta.

«Il souffrait beaucoup et nous allons devoir voir comment il va. Il souffrait alors j’imagine que nous n’allons pas avoir de bonnes nouvelles avec lui.

Alors que Martinelli pourrait être prêt pour un autre sort, les Gunners espèrent accueillir le recruteur d’été Thomas Partey dans l’équipe pour le match de jeudi contre Crystal Palace.