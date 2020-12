Une section de supporters locaux – qui étaient de retour à The Den pour la première fois depuis avant l’arrêt du coronavirus en mars – ont exprimé leur désapprobation du geste antiraciste fait avant le coup d’envoi de l’affrontement du championnat.

“Le match d’aujourd’hui, pour moi maintenant, est devenu hors de propos”, a déclaré Romeo au South London Press. “Les fans ont été laissés entrer – ce que toute l’équipe attendait avec impatience. Mais dans la société, il y a un problème – et ce problème est racisme.

“Les supporters qui ont été admis aujourd’hui ont personnellement manqué de respect non seulement à moi, mais au club de football. Et ce que le club de football et la communauté représentent. Ce qu’ils ont fait est hué et condamné un geste pacifique qui a été mis en place pour souligner , combattre et arrêter tout comportement discriminatoire et raciste. C’est tout – c’est tout ce geste.

“Et les fans ont choisi de huer ça, ce que je ne peux pas comprendre toute ma vie. Cela m’a offensé, moi et tous ceux qui travaillent pour ce club – les joueurs et le staff.

Comme de nombreuses stars du sport à travers le monde, les joueurs de Premier League ont pris le genou pour soutenir la lutte mondiale pour la justice raciale avant chaque match depuis le redémarrage après le verrouillage en juin, bien que certains clubs de championnat aient interrompu la pratique cette saison.

Romeo était l’un des nombreux joueurs noirs sur le terrain lorsque la huée a eu lieu samedi et a déclaré que l’incident lui faisait «se sentir très petit».

“Je suis presque perdu pour les mots”, a-t-il ajouté. “Je ne sais pas comment ils pensaient que cela me ferait me sentir. Je ne sais pas ce qu’ils pensaient que prendre un genou représentait. Mais je pense que je l’ai expliqué assez simplement. Je me sens vraiment bas – probablement le plus bas que je ” Je me suis senti dans mon temps dans ce club.

“C’est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Les gens auront leurs croyances et leurs points de vue, ce à quoi tout le monde a droit. Je n’essaie pas d’arrêter ou de contenir – mais si vos croyances et opinions s’opposent à un changement positif dans la société, alors ne Tu ne viens pas sur un terrain de football pour les répandre.

“Si c’est négatif, ne pensez pas que vous pouvez venir sur un terrain de football et c’est ici que vous pouvez propager la haine essentiellement.”

