oe Rodon a déclaré que c’était un rêve d’aider Tottenham à une feuille blanche à ses débuts – et a promis de tirer les leçons de l’erreur qui a presque donné la victoire à Chelsea tard à Stamford Bridge.

Rodon a débuté contre Chelsea avec Toby Alderweireld blessé et la signature estivale de 23 ans de Swansea a impressionné lors de son premier départ en Premier League.

Il a fait deux erreurs et dans le temps additionnel, il a échappé à une grande frayeur lorsque sa faible tête arrière a présenté une grande chance pour Olivier Giroud mais il a tiré droit sur Huge Lloris.

Après le match nul 0-0 de dimanche, Rodon a déclaré à Sky Sports: «C’est un match énorme, vous jouez avec les meilleurs joueurs et ces erreurs ne sont pas acceptables. J’en tirerai des leçons et passerai à autre chose.

«Mais c’est un endroit difficile où venir et venir ici et faire mes débuts était un rêve devenu réalité. J’espère pouvoir continuer, apprendre de cela et avoir une saison réussie. Je m’en suis sorti avec deux erreurs mais j’en tirerai des leçons et je reviendrai plus fort.

«Ils sont une très bonne opposition et je savais que j’allais passer une soirée difficile.

“Nous voulons toujours entrer dans chaque match en essayant d’obtenir les trois points, mais parfois vous devez creuser et garder cette feuille blanche, prendre un point pour avancer.”

Rodon a pris un coup au visage à Stamford Bridge et a eu du sang coulant de sa bouche lors de son interview télévisée d’après-match avec Sky Sports.

«C’est mon travail de mettre ma tête et mon corps en jeu», dit-il. «J’en ai pris un, mais cela fait partie du travail et j’adore ça.