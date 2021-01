UNE

Dam Masina rêve de promotion avec Watford cette saison après avoir admis que 2020 a été l’année la plus difficile de sa carrière jusqu’à présent.

L’arrière gauche a subi la première relégation de sa carrière la saison dernière alors que Watford, qui affrontait Stoke au championnat vendredi soir, a été relégué de la Premier League, alors qu’en dehors du terrain, il avait également des difficultés.

Masina s’est blessé à un tendon à la cuisse pendant la pré-saison, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale, alors qu’à l’instar du reste du public, il a dû faire face aux restrictions de la pandémie de Covid-19.

Et lorsqu’on lui a demandé si 2020 était l’année la plus difficile de sa carrière jusqu’à présent, Masina a déclaré: «Bien sûr, bien sûr.

«C’était ma première relégation et, pour être honnête, je n’ai pas bien réagi et je n’ai pas pu profiter de mes vacances d’été.

«Lorsque vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs, c’est difficile pour tout le monde, pas seulement pour le footballeur, mais pour tout le monde.

«Pour moi, personnellement, c’était vraiment, vraiment dur. J’ai passé la pandémie et le confinement à la maison, heureusement j’avais ma famille avec moi. Mais je suis d’accord avec vous, ce fut une année vraiment difficile.

«Peut-être ai-je surmené l’été [and got injured as a result], mais je pense que je peux apprendre de cette expérience. Je peux apprendre de 2020 et travailler en 2021. »

