Les clubs de Premier League continuent de surpasser les équipes européennes en ce qui concerne les dépenses sur le marché des transferts, malgré l’impact financier de Covid-19.

C’est selon un nouveau rapport réalisé par le Center for Economics and Business Research (CEBR) et commandé par Football Index, qui a enquêté sur les effets de l’épidémie de coronavirus sur le marché des transferts.

La saison 2019/20 a vu des dépenses record de la part des cinq principales ligues européennes à 5,8 milliards de livres sterling, la Premier League étant responsable de 28% de ce montant (1,61 milliard de livres sterling) et de 49% (781 millions de livres sterling) du déficit commercial.

Ce déficit est calculé en calculant les ventes et les achats d’un club auprès de ligues extérieures, de manière à calculer combien d’argent quitte la division.

Par exemple, le transfert de 20 millions de livres sterling d’Emiliano Martinez d’Arsenal à Aston Villa ne serait pas inclus dans le déficit commercial de la Premier League car l’argent restait dans la division – par opposition à aller à l’étranger lorsque Chelsea a signé Edouard Mendy de Rennes pour environ 22 millions de livres sterling.

Une nouvelle recherche menée par le CEBR prévoit que les cinq principales ligues européennes dépenseront 46% de moins en transferts cet été en raison de l’incertitude financière de Covid-19.

La Premier League, cependant, devrait être responsable de 99% du déficit commercial de l’Europe cet été, à un coût de 698 millions de livres sterling.

En revanche, la Liga (60 millions de livres sterling) et la Bundesliga (26 millions de livres sterling) sont en passe d’enregistrer de petits déficits de transfert, tandis que la Ligue 1 (65 millions de livres sterling) et la Serie A (23 millions de livres sterling) devraient enregistrer un excédent.

La tendance est conforme à celle de l’année dernière, lorsque les équipes de Premier League n’ont récupéré que 52% de l’argent qu’elles dépensaient pour de nouveaux joueurs. Toutes les autres ligues majeures ont récupéré au moins 71 pour cent et pour la Ligue 1, c’était 110 pour cent.

Pablo Shah, économiste principal au CEBR, a déclaré: «La pandémie de coronavirus représente le plus grand choc financier pour l’industrie du football depuis des générations, avec des ventes de billets anéanties du jour au lendemain et les revenus de la télévision et des commandites devraient subir une pression soutenue dans le contexte de la récession économique mondiale.

«Ces effets se sont déjà répercutés sur le marché des transferts, avec des sommes d’argent circulant entre les clubs cet été considérablement en baisse par rapport aux années précédentes.

“Cependant, même la secousse provoquée par la pandémie n’a pas été suffisante pour éliminer les énormes déficits de transfert structurels opérés par les clubs de Premier League, les équipes anglaises étant sur le point de dépenser 698 millions de livres sterling de plus pour les nouveaux joueurs qu’elles ne reçoivent de la vente de joueurs cet été. – cela éclipserait le déficit record de transferts estival des quatre autres grandes ligues européennes.

Mike Bohan, co-fondateur et directeur marketing de Football Index, a ajouté: «La Premier League a enregistré le plus grand déficit commercial des transferts de football mondial depuis de nombreuses années maintenant, mais le revenu global qu’elle génère grâce à la vente de billets et aux droits de diffusion dépassait largement le coût des joueurs importés.

«Cependant, avec l’émergence de Covid-19 qui devrait avoir un impact énorme sur les finances du football, de nouvelles questions ont été posées sur la façon dont les meilleurs clubs d’Europe s’en sortiront.

«En collaboration avec le Center of Economics and Business Research, nous avons pu mettre en évidence les différentes approches que chacune des cinq meilleures ligues européennes a tendance à adopter sur le marché des transferts, puis examiner l’impact potentiel que Covid-19 pourrait avoir cet été. fenêtre de transfert. »

