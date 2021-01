La question de savoir s’il faut ou non analyser les vêtements portés par les femmes politiques et les épouses des politiciens est un sujet très controversé. Est-ce réducteur? Cela détourne-t-il du message le plus important?

Souvent, oui, il y a des problèmes beaucoup plus importants en jeu. Cependant, suggérer que les femmes occupant de telles positions devraient être libres de ne penser qu’à des choses plus élevées que ce qu’elles portent – et que les médias ne devraient pas commenter ou traduire les messages, supposés ou voulus, de leurs tenues – est peut-être trop simplifier.

Car en réalité, il est impossible d’échapper au fait que les vêtements portés par quiconque dans un rôle aussi important et mondialement visible que la Première Dame ou le Vice-président des États-Unis d’Amérique, sont tenus d’être lus et analysés à la recherche d’indices dans le monde entier. .

La mode est un outil puissant pour communiquer un message; d’autant plus que la plupart des images sont partagées sans commentaire verbal ou écrit d’accompagnement de celles illustrées. Le message doit être communiqué à travers les vêtements eux-mêmes.

Hillary Clinton

Et les ensembles d’inauguration à prédominance violette d’aujourd’hui ont envoyé un puissant message subliminal au peuple américain et au reste du monde: c’était une nouvelle administration qui se tenait unie dans une mission de guérir une Amérique divisée.

La vice-présidente Kamala Harris, l’ancienne FLOTUS Michelle Obama, la candidate démocrate à la présidentielle de 2016 Hillary Clinton et la première dame nouvellement nommée Jill Biden portaient toutes différentes teintes de violet pour assister aux événements d’inauguration.

Michelle obama

En tant que mélange de bleu démocrate et de rouge républicain, la prédominance du violet lors de la cérémonie d’aujourd’hui a envoyé un signal clair que l’administration Biden a l’intention d’unir à nouveau le pays.

«L’importance de porter du violet, une couleur puissante qui est à la fois inspirante et utile», explique Jules Standish, consultant en couleur au Standard. «Cela montre un leadership avec un esprit visionnaire et un mélange de rouge et de bleu, est une déclaration politique diplomatique. Le violet est également apaisant et cicatrisant; deux propriétés merveilleuses pour cette occasion mémorable.

La couleur pourpre revêt également une importance particulière pour Kamala Harris, qui portait souvent la teinte de sa propre campagne présidentielle comme un clin d’œil à Shirley Chisholm, qui fut la première femme noire à se présenter à la présidence en 1972 sous le parti démocrate et la première femme noire élue. au Congrès américain.