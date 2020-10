Le demi de coin des New England Patriots et joueur défensif de l’année de la NFL, Stephon Gilmore, a été testé positif au COVID-19, selon Mike Reiss d’ESPN. Cela survient quelques jours après que le quart-arrière des Patriots, Cam Newton, ait été testé positif pour le coronavirus. Avec Gilmore testé positif, l’équipe a annulé son entraînement de mercredi.

Les Patriots ont joué lundi soir contre les Chiefs de Kansas City, et Gilmore a joué tous les coups en défense. Les chefs ont récemment été testés pour le COVID-19 et n’ont signalé aucun test positif. Lors de leur voyage à Kansas City lundi, les Patriots ont pris deux avions, avec un groupe de joueurs qui avait le contact le plus proche de Newton dans un avion et le reste de l’équipe dans l’autre. Gilmore aurait été dans l’avion avec le contact étroit avec Newton.

“C’est juste une situation que nous avons dû traverser, beaucoup de tests”, a déclaré Gilmore après le match en parlant du test positif de Newton qui a changé l’équipe. “Nous avons dû nous adapter beaucoup. … En fin de compte, nous sommes sortis, nous nous sommes battus autant que nous le pouvions, mais nous sommes juste tombés un peu en retrait.” Les Patriots prévoient de fermer les installations de leur équipe à l’extérieur du stade Gillette et prévoient de tout faire pratiquement mercredi. Ils doivent affronter les Broncos de Denver dimanche à 16 h 25 HE. L’entraîneur des Patriots Belichick s’est entretenu avec les journalistes mardi et a été interrogé sur le moment où ils s’attendaient à ce que Newton revienne dans l’alignement.

“Ouais, nous verrons comment ça se passe”, a déclaré Belichick. “Nous prendrons une décision à ce sujet après avoir obtenu plus d’informations sur tous ces gars, à commencer par Cam.” Pour le moment, le match Patriots-Broncos est toujours prévu pour dimanche, mais tout dépendra si les Patriots auront des tests plus positifs dans les prochains jours.

La perte de Gilmore est grande pour les Patriots car il est sans doute le meilleur demi de coin de la ligue. Il a réussi à remporter le prix du joueur défensif de l’année après avoir enregistré 53 plaqués, six interceptions dont deux sont retournés pour des touchés et 20 passes défendues. Il a fait sa première équipe première All-Pro en 2018 après avoir totalisé 45 plaqués, deux interceptions et 20 passes défendues. Gilmore a rejoint les Patriots en 2017 après avoir passé ses cinq premières saisons avec les Buffalo Bills.