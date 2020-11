Le départ de Maradona a-t-il été provoqué? Mhoni Vidente l’avoue | AP

¿Diego Armando Maradona A-t-il été contraint de partir tôt à l’âge de 60 ans? Le cubain Mhoni Vidente a décidé de s’exprimer face aux rumeurs après la nouvelle choquante qu’El Diez est parti pour l’au-delà.

Après le départ de la star du football argentin pour une vie meilleure, des rumeurs selon lesquelles quelqu’un l’a poussé à aller dans l’au-delà se sont déchaînées et il y avait même ceux qui ont assuré qu’il n’avait pas perdu la vie à cause d’un arrêt cardiorespiratoire, mais que quelqu’un s’était obstrué la bouche et le nez pour s’arrêter arrêtez de respirer et partez enfin.

Selon le célèbre et réussi Mhoni Viente, ces rumeurs ne sont pas vraies et en effet, Diego Armando Maradona est parti à la suite de ses complications de santé; sans intermédiaires.

Cela peut vous intéresser: suivez Pelé!, Mhoni Vidente assure que Maradona ne partira pas seule

Mais on va parler de quelque chose de très important, on parle de cette question, Diego Armando Maradona, qu’il a été tué ou qu’il n’est pas mort10 pour des raisons naturelles ou qu’il ne lui a pas fait un arrêt cardiaque, ils disent qu’ils lui ont couvert la bouche et pour cette raison f @ llece. Non messieurs, la vision que j’ai de Diego Armando est qu’il fait en fait un arrêt cardiaque tôt le matin, comme à cinq ou six heures du matin, qu’ils ne le préviennent que vers 9 ou 10 heures du matin.

Mhoni Voyant Il a partagé que le départ de la star du football argentin n’est que le début de la tempête, car le combat pour l’héritage de Diego Armando Maradona sera vraiment lancé.

La controverse de Maradona se produira dans les questions de son héritage, plus que tout, un homme vaut plus que tout ce qu’il a laissé. Et il a comme 4 enfants reconnus et comme douze enfants qui ne sont pas reconnus, ce sera un procès, a dit le voyant.

Mhoni Seer en plus de parler des derniers moments de Les dix L’Argentin, a fini par donner une prédiction qui a consterné tout le monde, alors qu’il assure que Diego Armando Maradona n’ira pas seul, deux autres personnages habilleront le monde du sport en deuil.

Mais ils ne seront pas n’importe quel personnage, le Cubain a déclaré qu’un grand footballeur brésilien consternera tout le monde avec son départ, les pilotes de Here with you ont rapidement pensé à Pelé et la réponse du Cubain a été de le signaler.

Ce n’est pas tout ce que je vois, je vois encore un bonheur de plus, d’un footballeur brésilien qui est aussi très aimé, a déclaré Mhoni Vidente.

Le clairvoyant cibana a assuré que le roi Pelé, âgé de 80 ans, devait bien prendre soin de lui-même puisque la lettre de décès et la lettre de d1 @ blo hantent le footballeur brésilien et pourraient indiquer son prochain match.

Pelé doit prendre soin de lui-même, il a 80 ans, car la lettre de mort avec le d1 @ blo hante Pelé et un autre athlète ici au Mexique. Il y a toujours trois personnes qui f @ llece et quand il s’agit de sport, ici aussi au Mexique, il faut prendre grand soin de soi … Je vois Pelé très délicat en matière de santé.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Mais le célèbre Mhoni Voyant Il est allé plus loin et a assuré qu’un autre personnage du monde du sport accompagnera Maradona et Pelé dans leur départ et que cet homme sera mexicain. Le Mexique pleurera un grand footballeur et quiconque a acquis une énorme renommée avec ses prédictions à Sabadazo, a osé donner des détails sur lui. De plus, la star de la prédiction a laissé entendre que ce pourrait être le coronavirus qui a soudainement arraché ce talent de notre pays.