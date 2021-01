Le département américain de la Sécurité intérieure met en garde contre la menace terroriste des “ extrémistes ” opposés au président Biden

T

Le département américain de la Sécurité intérieure (DHS) a mis en garde contre une menace terroriste intérieure de la part des «extrémistes» opposés au président Biden.

Il a publié mercredi un bulletin national sur le terrorisme mettant en garde contre le potentiel de violence de la part de personnes motivées par des sentiments anti-gouvernementaux après les élections.

Le département n’a pas cité de menace spécifique, mais a souligné «un environnement de menace accrue aux États-Unis» qui, selon lui, «persistera» après la prise de fonction de M. Biden le 20 janvier.

«Les informations suggèrent que certains extrémistes violents à motivation idéologique et opposés à l’exercice de l’autorité gouvernementale et à la transition présidentielle, ainsi que d’autres griefs perçus alimentés par de faux récits, pourraient continuer à se mobiliser pour inciter ou commettre la violence», indique le bulletin.

Un homme, avec des munitions et un drapeau confédéré, prenant part à un rassemblement de milices d’extrême droite et d’organisations de la fierté blanche près de Stone Mountain Park à Stone Mountain, Géorgie

Il n’est pas rare que le gouvernement fédéral avertisse les forces de l’ordre locales par le biais de bulletins et d’avertissements sur la possibilité de violence liée à une date ou à un événement particulier.

Mais ce bulletin particulier, publié par le biais du système consultatif national du terrorisme du département, est remarquable car il place effectivement l’administration Biden dans le débat politiquement chargé sur la façon de décrire ou de caractériser les actes motivés par l’idéologie politique et suggère qu’il voit la violence visant à renverser le élection comme du terrorisme.

Des partisans pro-Trump prennent d’assaut le bâtiment du Capitole à Washington DC au début du mois

L’alerte intervient à un moment tendu après l’émeute au Capitole par les partisans du président de l’époque, Donald Trump, qui cherchaient à renverser l’élection présidentielle.

Le nouveau président a publié mercredi des décrets visant à réduire les émissions de pétrole, de gaz et de charbon et à doubler la production d’énergie des éoliennes offshore dans le but de lutter contre le changement climatique.

Les décrets visent les subventions fédérales pour le pétrole et les autres combustibles fossiles et mettent fin aux nouveaux baux pétroliers et gaziers sur les terres et les eaux fédérales.

Le plan radical de M. Biden vise à ralentir le réchauffement climatique causé par l’homme, mais comporte également des risques politiques, car les États producteurs de pétrole et de charbon font face à des pertes d’emplois en raison de mesures visant à accroître considérablement la dépendance des États-Unis à l’égard des énergies propres telles que l’énergie éolienne et solaire.

M. Biden a déclaré que le pays «ne peut plus attendre» pour lutter contre le changement climatique.

S’exprimant à la Maison Blanche, il a déclaré: «Nous voyons de nos propres yeux. Nous le savons dans nos os. Il est temps d’agir.”

M. Biden a reconnu le risque politique, déclarant à plusieurs reprises que son approche créerait des emplois dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’automobile pour compenser les pertes de pétrole, de charbon ou de gaz naturel.

Même ainsi, les républicains ont immédiatement critiqué le plan comme un tueur d’emplois.

«Les mandats et les directives du gouvernement qui limitent nos industries minière, pétrolière et gazière ont un impact négatif sur notre sécurité et notre indépendance énergétiques», a déclaré Cathy McMorris Rodgers, de l’État de Washington, la principale républicaine du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre.

«À une époque où des millions de personnes luttent à cause de la pandémie de Covid-19, la dernière chose dont les Américains ont besoin, c’est d’un grand gouvernement qui détruit des emplois, tout en coûtant des milliards de dollars à l’économie», a-t-elle déclaré.