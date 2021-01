Mais le GP Ammara Hughes, partenaire de la chirurgie, a déclaré à Sky News que sa première livraison du vaccin AstraZeneca avait été repoussée de 24 heures.

«Nous attendions notre premier AstraZeneca 400 aujourd’hui, mais nous avons eu un recul pendant 24 heures et nous recevons maintenant cette livraison demain», a-t-elle déclaré.

«C’est juste plus frustrant qu’une inquiétude, car nous avons la capacité de vacciner et si nous avons un approvisionnement régulier, nous avons la capacité de vacciner trois à quatre mille patients par semaine.»

Le Dr Hughes a déclaré que la chirurgie offrait aux patients le vaccin Pfizer depuis la mi-décembre, après avoir reçu trois accouchements jusqu’à présent.

Elle a ajouté: «Nous avons donc continué à vacciner avec Pfizer pendant la chirurgie, et ce que nous espérons faire avec l’AstraZeneca quand il arrivera, c’est d’aller vers les plus cliniquement vulnérables et confinés à la maison. C’est donc ce que nous allons faire.

«Nous ne commencerons pas à vacciner pendant la chirurgie avec nos doses d’AstraZeneca tant que nous n’aurons pas terminé nos vaccins Pfizer.»

Elle a expliqué qu’elle avait soulevé la question de la livraison de fournitures de vaccins avec M. Hancock.

«Le secrétaire à la Santé a été assez surpris d’apprendre que nous ne savons pas quand toutes nos livraisons arrivent, elles sont très ponctuelles», a-t-elle ajouté.

«Il a dit qu’il allait reprendre cela et l’examiner et voir si nous pouvions être assurés de livraisons régulières.»

M. Hancock a insisté sur le fait que le facteur «limitant le taux» dans les efforts visant à faire vacciner les gens était fourni par les fabricants.

Le vaccin Oxford / AstraZeneca est plus facile à distribuer que le vaccin Pfizer / BioNTech qui a été le premier à être approuvé mais doit être conservé à moins 70 ° C.

Devant la chirurgie du Dr Hughes, le secrétaire à la Santé a déclaré: «C’est une excellente nouvelle ce matin que le vaccin Oxford / AstraZeneca soit en cours de déploiement dans les cabinets de médecins généralistes à travers le pays.

«Pendant les trois premiers jours avec le vaccin d’Oxford, nous l’avons fait dans les hôpitaux pour vérifier qu’il fonctionnait bien et qu’il fonctionnait bien, donc maintenant nous pouvons nous assurer qu’il arrive à toutes ces chirurgies de généraliste qui comme celle-ci peuvent faire toutes les vaccinations qui sont nécessaires.

«L’étape limitant le taux est la fourniture de vaccins. Nous travaillons avec les entreprises – Pfizer et AstraZeneca – pour augmenter l’offre. »

L’expansion rapide du programme de vaccination est la clé des efforts du gouvernement pour lutter contre le coronavirus et lever le verrouillage national de l’Angleterre.

Plus de 1,3 million de personnes au Royaume-Uni ont déjà reçu les jabs de Covid, dont un quart des plus de 80 ans.

Cependant, pour obtenir plus de 13 millions de tirs à la mi-février, pour les plus de 70 ans, les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne, ainsi que d’autres personnes vulnérables à Covid. nécessiterait une énorme augmentation de la livraison des vaccins, à plus de deux millions de coups par semaine.