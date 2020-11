UNE

Le vaccin contre le coronavirus pourrait commencer à être déployé à travers l’Angleterre dans seulement 10 jours, a-t-il été rapporté.

Les hôpitaux pourraient recevoir les premières doses du jab créé par Pfizer / BioNTech la semaine suivante, selon The Guardian.

On a dit à un cadre supérieur de l’hôpital d’attendre les premiers accouchements le 7 décembre, les vaccinations du personnel devant commencer la semaine suivante.

Aucune date n’a encore été confirmée par le NHS England pour le déploiement d’un jab car il reste encore plusieurs étapes à compléter avant que le feu vert puisse être donné.

Cependant, il est également entendu que 10 jours seraient un délai raisonnable si le vaccin était approuvé de façon imminente, comme prévu.

Le 20 novembre, le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il avait officiellement demandé à la MHRA d’évaluer le vaccin Pfizer / BioNTech à utiliser au Royaume-Uni.

Matt Hancock l’a salué comme «une autre étape importante dans la lutte contre cette pandémie».

Mais il a dit que si l’approbation du régulateur verrait un déploiement prêt à commencer le mois prochain, il y a «encore un long chemin à parcourir».

Le régulateur des médicaments a confirmé lundi avoir reçu les données nécessaires pour faire progresser son examen du candidat de premier plan mondial.

Le Guardian a également signalé que le vaccin Pfizer serait d’abord administré au personnel du NHS en raison de sa courte durée de conservation et des difficultés logistiques liées à son transport.

Le jab doit être conservé à -70 ° C jusqu’au jour où il est utilisé – une température bien au-delà de la portée des réfrigérateurs hospitaliers standard.

En ce qui concerne l’administration du vaccin, les conseils provisoires du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) ont placé les résidents des foyers de soins plus âgés en tête de file, suivis des travailleurs de la santé et des services sociaux, qui sont sur un pied d’égalité avec les Années 80.

Les personnes âgées de 18 ans ou plus qui sont jugées cliniquement extrêmement vulnérables seront désormais considérées comme la même priorité que celles âgées de 70 ans et plus, y compris celles qui souffrent de maladies telles que le cancer du sang, des os ou du poumon, la maladie rénale chronique et le syndrome de Down.

Cependant, les directives du JCVI indiquent également que la décision finale sur la manière dont les travailleurs de la santé et des services sociaux seraient hiérarchisés dépendrait des caractéristiques du vaccin.