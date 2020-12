T

e vaccin Oxford pourrait être déployé à travers le Royaume-Uni dans les quinze jours à venir alors que le chef de la société suscitait l’espoir de la «formule gagnante» du vaccin.

Le gouvernement viserait à ce que les centres de vaccination de masse commencent à administrer aux patients le vaccin Oxford / AstraZeneca ou Pfizer à partir du 4 janvier, alors que la nouvelle variante du coronavirus découverte pour la première fois au Royaume-Uni continue de se propager à travers le monde.

Des sources gouvernementales de haut niveau ont déclaré au Sunday Telegraph que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) pourrait approuver le vaccin local dès dimanche, avec des millions de personnes sur le point de commencer à recevoir le vaccin au début du mois prochain.

Les rapports arrivent alors que le chef d’AstraZeneca a déclaré qu’il croyait que les chercheurs avaient trouvé la «formule gagnante» en utilisant deux doses et a promis de publier les résultats.

“Nous pensons avoir trouvé la formule gagnante et comment obtenir une efficacité qui, après deux doses, est là-haut avec tout le monde”, a déclaré Pascal Soriot au Sunday Times. “Je ne peux pas vous en dire plus car nous publierons à un moment donné.”

Au milieu de la propagation rapide de la souche virale britannique à plusieurs autres pays, il a ajouté: «Jusqu’à présent, nous pensons que le vaccin devrait rester efficace. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs, nous allons donc tester cela.

en relation

La veille de Noël, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que plus de 600000 personnes avaient reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19, mais le déploiement dans les maisons de soins a été limité à sept zones.

Il a ajouté que les plus grandes maisons de soins avec 50 à 70 lits seraient prioritaires, avec environ 2 900 maisons de soins de cette taille en Angleterre.

Mais le chancelier Rishi Sunak a salué les efforts de vaccination jusqu’à présent, déclarant dimanche au Mail: «Il y aura des jours et des mois difficiles à venir, mais il y a des raisons d’envisager un avenir meilleur et ce que 2021 promet.

«Le déploiement précoce des vaccins – et le travail incroyable de nos scientifiques et du NHS – signifie que nous pouvons maintenant voir la lumière au bout du tunnel avec cette pandémie.»

Cependant, les syndicats médicaux et les travaillistes ont critiqué la gestion du programme par le gouvernement, qui, selon eux, n’avait pas suffisamment progressé dans les maisons de soins.

Nadra Ahmed, présidente de la National Care Association, a déclaré au Sunday Mirror que le déploiement de Pfizer / BioNTech allait être «difficile», mais a ajouté: «C’est un autre cas de sur-promesse massive sur quelque chose qui ne peut tout simplement pas être tenu. C’est constant. »

en relation

Et le secrétaire à la Santé de l’ombre du Travail, Jonathan Ashworth, a déclaré au journal qu’il y avait une «course contre la montre» pour vacciner suffisamment de personnes, alors qu’il exhortait le gouvernement à éviter ce qu’il a qualifié de «encore les mêmes erreurs» en étant «trop lent» pour protéger les résidents des centres de soins. – une référence voilée aux EPI et aux sorties d’hôpital.

La nouvelle variante, qui a été accusée de la flambée des taux dans tout le pays avant l’imposition plus large de mesures de niveau 4 plus strictes dans certaines parties de l’Angleterre le lendemain de Noël, continue de générer des taux de cas élevés avec 34693 autres signalés samedi.

Des cas de la souche variante ont été confirmés dans toute l’Europe, notamment en France, en Espagne, au Danemark, en Italie, en Islande, en Suisse, en Suède et aux Pays-Bas, ainsi que dans le monde entier en Australie, au Japon et au Liban.

Le Dr Barbara Yaffe, médecin-chef adjoint de la province canadienne de l’Ontario, a déclaré que les deux premiers cas confirmés étaient un couple de la région de Durham du pays sans antécédents de voyage connus, exposition ou contacts à haut risque.

Les personnes vivant en Ontario, comme celles d’Écosse, d’Irlande du Nord, du Pays de Galles et d’une grande partie de l’Angleterre, vivent maintenant sous des mesures de verrouillage visant à freiner la propagation du virus.

Au Pays de Galles, le Cardiff and Vale University Health Board a lancé un appel sur les médias sociaux appelant à «l’aide d’étudiants en médecine ou d’autres groupes de personnel qui ont déjà soutenu des patients en pronation», le processus où les gens sont tournés vers eux pour aider à respirer .

en relation

Plus de six millions de personnes dans l’est et le sud-est de l’Angleterre ont été soumises au plus haut niveau de restrictions, qui touche désormais 24 millions de personnes, soit 43% de la population.

Les zones qui sont passées au niveau 4 sont le Sussex, l’Oxfordshire, le Suffolk, le Norfolk et le Cambridgeshire, des parties de l’Essex qui ne font pas encore partie du niveau le plus élevé, Waverley dans le Surrey et le Hampshire, à l’exception de la New Forest.

Les restrictions de niveau 4 comprennent un avertissement de rester à la maison, une limite de mixité domestique à deux personnes à l’extérieur et forcer la fermeture de nombreux magasins, coiffeurs et gymnases.

Les mesures s’ajoutent aux restrictions de niveau 3 telles que la fermeture des pubs et des restaurants, à l’exception des plats à emporter et des livraisons.

L’Écosse continentale est entrée dans les restrictions de niveau 4 à partir de samedi, le gouvernement écossais prévoyant que les mesures accrues durent trois semaines.

En Irlande du Nord, les mesures de la première semaine sont les plus difficiles à ce jour, avec une forme de couvre-feu en vigueur à partir de 20 heures, les magasins fermés à partir de cette heure et tous les rassemblements intérieurs et extérieurs interdits jusqu’à 6 heures du matin.

Les commerces non essentiels fermeront au cours des six prochaines semaines, tout comme les services de proximité, tandis que les points de vente seront limités aux services à emporter.