Nous pouvons très bien revenir sur les premiers mois de 2021 avec un sentiment de respect. Le déploiement du vaccin au Royaume-Uni se déroule à un rythme de nœuds. Avec l’aide de l’armée, nous avons vu la création d’une structure de commandement et de contrôle en pleine expansion. Des fournitures vitales sont expédiées vers des destinations à travers le pays.

Ceux qui en ont le plus besoin peuvent enfin croire que le salut est à portée de main, mais cette image est plus souvent associée aux catastrophes naturelles et à la famine. Apparemment, les famines reflètent des pénuries alimentaires. Cependant, fournir plus de nourriture ne résout pas nécessairement le problème. Vous devez trouver un moyen de fournir la nourriture aux bonnes personnes. La même chose est vraie pour les vaccins.

Amartya Sen, le grand lauréat du prix Nobel, a fait valoir au début des années quatre-vingt que le vrai problème des famines était l’absence de «droits». Même s’il y avait, en théorie, assez de nourriture pour tout le monde, certaines personnes seraient exclues du marché, incapables de présenter une quelconque réclamation grâce, par exemple, à une baisse temporaire de leurs revenus.

Ils étaient «silencieux». Leurs besoins économiques n’ont pas pu être entendus. La famine irlandaise de la pomme de terre dans les années 1840 pourrait avoir été directement une conséquence du phytophthora infestans (autrement connu sous le nom de brûlure de la pomme de terre), mais ceux dont les récoltes avaient été détruites n’auraient peut-être pas été affamés (ou fui vers le Nouveau Monde) si des approvisionnements alimentaires excédentaires en provenance d’ailleurs avaient été distribués. pour eux.

Un problème connexe existait dans l’ancien bloc soviétique. La planification centralisée a empêché toute sorte de boucle de rétroaction efficace des consommateurs aux producteurs. Ces acheteurs incapables d’acheter ce qu’ils voulaient ne pouvaient pas s’exprimer à travers la «main invisible» du marché, comme le décrit Adam Smith dans The Wealth of Nations.

Dans une économie de marché, les pénuries entraînent des hausses de prix qui, à leur tour, incitent les producteurs à produire plus, atténuant ainsi le problème initial. Dans un système planifié de manière centralisée, ces incitations font défaut. Le résultat est des étagères vides et un marché noir en plein essor (il n’est pas surprenant que, déjà, les médecins et les infirmières se voient offrir des «cadeaux» financiers pour encourager un peu de saut de file d’attente des vaccins).

De même, savoir qu’un pays en particulier a acheté un certain nombre de vaccins n’a pas de sens si ces vaccins ne se retrouvent pas dans les bras des bonnes personnes. Parmi les principales économies, le Royaume-Uni se porte bien, ayant vacciné 4,3 personnes sur 100, bien devant les États-Unis (3,0), l’Italie (1,3), le Canada (1,0), l’Allemagne (0,8) et la France (0,3).

Relativement parlant, c’est une bonne nouvelle pour les citoyens britanniques. Pourtant, tout n’est pas simple. Ma mère, qui fête ses 88 ans cette année, mais qui a également des conditions «à risque», a reçu au cours du week-end une lettre du NHS contenant un «ticket de vaccin doré». Malheureusement, lors de sa première visite sur le site Web concerné, aucun rendez-vous de vaccination n’était disponible localement.

Oui, elle pourrait avoir un coup, mais seulement si elle était prête à se rendre à l’hippodrome d’Epsom (à 32 km, et pas facile en transports en commun), à l’ExCel Centre (l’autre côté d’un Londres infecté par Covid) ou à Birmingham (87 à des miles).

Heureusement pour ma mère, un créneau un peu plus proche est apparu le lendemain (même si son voyage là-bas ne sera pas confortable avec les conseils de protection actuels). Cependant, tous les octogénaires ou nonagénaires n’auront pas un accès facile aux transports.

C’est pourquoi, en fin de compte, le programme de vaccination doit être mis en œuvre de plus en plus au niveau local, plus facilement avec le vaccin Oxford qu’avec l’alternative «gel profond» de Pfizer.

Pourtant, il manque encore quelque chose. Tout comme les famines et le système économique soviétique, le déploiement de la vaccination produit peu de «rétroaction» de la part du «client» final. On vous dit d’attendre votre tour et de supposer simplement que le système fonctionne. En l’absence de retour d’information, cependant, comment mesurer facilement le succès du système?

Si ceux qui sont dans la file d’attente sont simplement invités à attendre leur tour, comment les erreurs seront-elles repérées, et encore moins corrigées? Qu’en est-il de ceux qui, sans faute de leur part, tombent entre des fissures réelles ou virtuelles?

Il ne suffit pas de supposer que ceux qui exploitent le système le font au mieux de leurs capacités. Nous devons également savoir si le système tient ses promesses (le fiasco de l’EPI de l’année dernière en est un bon exemple).

Pour ma mère, j’ai momentanément pensé qu’il y avait un raccourci potentiel. Elle pourrait écrire à son député local très puissant. Malheureusement, il s’avère que, grâce à un changement de frontière, Boris Johnson est le député de la circonscription voisine.