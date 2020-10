Le dernier appel au cours duquel Gaby Spanic a dit au revoir à sa mère | Instagram

Le week-end dernier, la famille de l’actrice Gabriela Spanic était plongée dans une profonde tristesse face au départ de Mme Norma Utrera, mère de l’actrice, avec qui elle a même eu un appel vidéo une heure avant d’être informée d’elle. mort.

Comment dans un acte prémonitoire, mère et fille auraient eu une conversation au téléphone, une heure plus tard, l’actrice Gaby Spanic a été informée de la terrible nouvelle que sa mère avait laissée.

C’était la sienne Gabriela Spanic qui aurait bravement décroché le téléphone pour communiquer avec sa mère en raison de l’état délicat qu’elle présentait en raison du cancer dont elle souffrait.

Face à la dégradation notable de la santé de sa mère, Gaby a courageusement réussi à dire au revoir à la femme la plus importante de sa vie à travers un appel vidéo, quelques minutes avant de monter sur scène dans l’émission ‘Dancing with the Stars’ où elle participe actuellement en Hongrie ” fouillé dans le rapport.

C’était une heure après la fin du programme, le moment où l’actrice a appris la mort de sa mère.

Il était impossible que l’actrice puisse l’accompagner hier dans son dernier lieu de repos. Gabriela poursuivra ses engagements à Budapest “, a ajouté le communiqué.

De même, on savait que Mrs. Norma Utrera, qui aurait été sous traitement a présenté une “amélioration remarquable”, cependant, il est parti à 67 ans, indique le communiqué dans lequel sa mort a été annoncée.

Le souvenir de “Paola Bracho”, un personnage de la telenovela “L’usurpatrice“En plus d’autres de ses participations à” Soy tu dueña “et” Emperatriz “, l’actrice Gabriela Spanic a partagé un message d’adieu sur les réseaux sociaux pour dire au revoir à sa mère.

Merci maman d’être une guerrière, de nous avoir consacré ta vie, de nous avoir appris à être aussi forte que toi. Je reste avec la tranquillité d’esprit que vous êtes maintenant dans un meilleur endroit, j’espère juste que Dieu nous donne aussi la paix dont nous avons besoin pour vivre sans vous, a écrit l’actrice.

La star de la télévision a partagé ce message accompagné de quelques photographies qui montrent certains des moments avec sa courageuse mère ainsi que d’autres dans lesquels sa sœur jumelle Daniela Spanic apparaît également.

À travers les photographies, vous pouvez voir plusieurs des moments heureux qu’ils ont partagés ensemble et même l’un d’entre eux dans lequel ils ont célébré un anniversaire où Mme Norma apparaît avec un instrument à la main accompagnant la voix du célèbre.

Immédiatement, les réactions d’autres célébrités n’ont pas attendu qui, avec d’autres messages de leurs followers, ont fourni des messages de soutien et de consolation à l’histrionique face à ce moment difficile.

La mère de l’actrice a eu un total de 4 enfants, deux jumeaux, les actrices et mannequins Gabriela et Daniela Spanic, bien que cette dernière soit restée à l’écart de la vie publique, une autre fille nommée Patricia et un fils, Antonio eux-mêmes qui n’appartiennent pas à l’environnement. artistique.

La famille de l’actrice Gaby Spanic a grandi au fil du temps et ils ont toujours vécu de beaux moments ensemble autour de la mère de l’artiste, Dona Norma, qui ne sont plus qu’une partie des bons souvenirs de Gabriela et de sa famille.

De son côté, la jumelle de Gabriela qui a participé au mélodrame mémorable de “La Usurpadora” se souvient aussi de sa mère d’une manière très spéciale.

Certaines photographies dans lesquelles elle apparaît avec sa mère, dans une autre Mme Norma Uretra apparaît seule et dans la dernière elle apparaît avec elle et sa jumelle, l’actrice Daniela Spanic.