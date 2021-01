T

Le dernier avant-poste de la ville du «tollé ouvert», où les concessionnaires se crient des ordres en face à face, pourrait être sur le point de fermer alors que le London Metal Exchange a publié aujourd’hui une consultation sur les projets de fermeture de son célèbre parquet. l’anneau”.

Les commerçants ont résisté pendant des années contre ceux qui affirmaient que les méthodes à l’ancienne du tollé ouvert étaient moins efficaces que le passage à l’électronique, mais Covid-19 a affaibli les arguments de ses partisans.

Depuis mars, la bourse de 144 ans a fermé le Ring et déplacé le trading électronique en raison de restrictions de distanciation sociale.

C’était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le ring bruyant était fermé, et ses marchands et commis, avec leurs signes obscurs, réduits au silence.

S’il se fermait, ce serait un coup dur pour les amoureux de l’histoire de la ville, peut-être même à égalité avec la fermeture du tollé ouvert à la plus grande bourse internationale des contrats à terme et des options financières de Londres en 2000, où 26 stands de négociation fleurissaient autrefois.

Certains commerçants de Liffe se sont tournés vers le courtage téléphonique ou électronique, tandis que beaucoup d’autres ont quitté la ville pour poursuivre d’autres emplois, souvent moins lucratifs.

De nombreux commerçants du LME ont été mis en congé depuis la fermeture du Ring et auront craint l’annonce d’aujourd’hui.

Dans sa déclaration sur la consultation, le directeur général du LME, Matthew Chamberlain, a déclaré: «Le LME estime que le moment est venu d’envisager la fermeture définitive du Ring et le passage à une structure de prix électronique.

«Le Ring est un aspect très précieux de la riche histoire de 144 ans de la LME, et sa fermeture n’est pas une décision que nous ou notre marché prendrons à la légère.

«Cependant, le LME a résisté à l’épreuve du temps précisément en raison de sa capacité à s’adapter à l’évolution de la dynamique du marché et du comportement commercial.»

Il a déclaré qu’il ne voulait pas utiliser Covid comme prétexte pour fermer le Ring, mais a déclaré: «il est juste de constater que cette période de tarification électronique a bien servi le marché.

Il a ajouté que les volumes d’échanges avaient été élevés et que les prix étaient transparents pour les acheteurs, un plus grand nombre de participants pouvant accéder au marché.

Les fans du tollé général disent qu’il n’y a pas de substitut aux échanges en face à face avec des personnes expérimentées qui négocient les prix, en particulier sur des contrats compliqués.

Alors que seulement 10% du trading LME se fait via le Ring, les prix convenus sont utilisés pour tous les autres métiers.

Le LME propose uniquement des transactions dont le prix est compris entre deux jours et 10 ans.

Cette structure de date complexe est devenue la norme pour l’ensemble de l’industrie mondiale du commerce des métaux et est la raison pour laquelle la LME a été la dernière des grandes bourses de Londres à tenir le tollé ouvert.

Chamberlain a admis que sur le plus complexe de ces produits, même après neuf mois de fermeture pour Covid, le LME n’avait toujours pas les données pour prouver que la tarification électronique était définitivement aussi efficace.

Cependant, il a souligné qu’il proposait que les risques les plus complexes se retrouvent dans le courtage téléphonique, où les commerçants négocient individuellement. Les frais augmenteront cependant pour ces transactions, dans le but de faire passer davantage les traders sur les écrans numériques.

Il a déclaré: «Nous sommes tous impliqués dans cette décision, conscients que l’histoire est lourde sur nos épaules. Le trading se fait ainsi depuis 144 ans. C’est une chose difficile à faire. Vous pouvez donc lire à quel point nous pensons que les preuves indiquent que c’est la bonne chose à faire si nous voulons être ici encore 144 ans.

Il a admis que, bien que le processus de clôture fasse partie d’un examen, «nous, lors de l’échange, sommes définitivement arrivés à la conclusion que c’est la bonne chose à faire, mais nous devons attendre de voir ce que sont les commentaires.»

Simon van den Born, président de Marex Spectron, qui détient une grande part du marché LME, était détendu à propos de cette décision.

Il a déclaré que le point de vue des traders sur la fermeture diviserait les lignes de ceux, comme Marex, qui ont déjà investi massivement dans le commerce numérique, et de ceux qui ne l’ont pas fait.

«Beaucoup de gens pensaient que l’Anneau allait toujours continuer, mais pour beaucoup d’entre nous, il était toujours possible que ce ne soit pas le cas, nous savions donc que nous devions investir dans plus d’applications et de produits numériques. D’autres n’ont pas fait ça.

“Pour nous, la seule surprise a été la soudaineté [brought about by Covid]. »

Certains de ceux qui ne se sont pas diversifiés loin du Ring se sont plaints d’un effondrement de 75% des volumes d’échanges et ont dû licencier du personnel.

Les plus grandes entreprises qui pouvaient plus facilement s’adapter au mode de travail numérique gagnaient plus d’argent depuis Covid en prenant la part de celles qui ne le faisaient pas, a déclaré un commerçant.

Les commerçants et les clients ont jusqu’à la fin du mois de mars pour répondre, le LME ayant pour objectif de fournir des commentaires avant la fin du mois de juin.

Compte tenu de la lenteur du processus de retour à la vie de bureau dans la pandémie de Covid, cela signifie qu’il y a une forte probabilité que l’Anneau ne soit plus jamais commercialisé.

Le président Gay Huey Evans a déclaré que le LME était «déterminé à discuter pleinement de ces sujets avec toutes les parties prenantes avant de faire des propositions», mais de nombreux commerçants semblent résignés à la fermeture.

LME appartient à Hong Kong Exchange and Clearing et a présenté en octobre des propositions visant à prolonger la fermeture du Ring, ce qui, en temps normal, soutiendrait quelque 50 milliards de dollars de transactions chaque jour.

The Ring a déménagé quatre fois depuis sa création au-dessus d’un magasin de chapeaux à Lombard Court en 1877.

Il est arrivé à son domicile actuel à Finsbury Square en 2016, mais a dû déménager temporairement lorsque le bâtiment dans lequel il se trouvait a souffert de problèmes structurels qui ressemblaient à des coups de feu alors que des broches en acier dans les étages supérieurs se fissuraient. Les commerçants ont déménagé temporairement à Chelmsford.

Les traders ont eu une relation délicate avec la bourse depuis qu’elle a été vendue sur le marché de Hong Kong pour 2,2 milliards de dollars en 2014. Elle appartenait mutuellement aux membres commerçants, mais ils ont rapidement constaté que les frais d’utilisation de la bourse ont commencé à augmenter.

L’annonce d’aujourd’hui ne contribuera guère à rétablir les relations.

Pourquoi s’appelle-t-il l’Anneau?

La salle des marchés LME est un cercle de 20 pieds de diamètre avec un long siège en cuir rouge faisant le tour du périmètre.

Cela fait écho aux ancêtres victoriens des commerçants, qui ont tracé un cercle dans la sciure de bois au café Jersualem au large de Cornhill.

Il est interdit aux commerçants de se tenir sur le ring afin d’éviter de bloquer les lignes de visibilité des commerçants et des commis. Les commerçants sur le ring doivent toujours garder un talon de leur pied en contact avec le siège, même s’ils crient et crient leurs ordres à leurs pairs.

Lors d’une occasion tristement célèbre en 2014, sept commerçants ont été condamnés à une amende pour avoir été retenus, un suspendu pour une journée.