Razer Blade Stealth 13 est l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu portables que vous puissiez acheter. Aujourd’hui, l’entreprise lui donne un coup de neuf: elle vient d’annoncer un modèle «fin 2020» de son gréement 13 pouces.

Le seul grand changement par rapport au Blade Stealth 13 sorti plus tôt cette année semble être le processeur. Le prochain Blade est alimenté par une puce de la dernière génération d’Intel, le Core i7-1165G7. Cela vient avec une GeForce GTX 1650 Ti, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage (évolutif). Razer affirme qu’il est «jusqu’à 2,7 fois» plus rapide dans la création de contenu et «plus de 20% plus rapide» dans la productivité de bureau que la génération précédente.

Image: Razer

L’autre changement notable est qu’il existe désormais une option d’écran tactile FHD OLED, qui, selon Razer, couvrira 100% de l’espace DCI-P3. (Ce serait pour les créateurs de contenu qui ont besoin de couleurs précises, plutôt que pour tous ceux qui veulent jouer à des jeux sérieux.) Comme son prédécesseur, cette lame peut également être livrée avec un panneau non tactile FHD 120 Hz – le taux de rafraîchissement le plus élevé que vous puissiez obtenir sur un 13 ordinateur portable -inch.

Enfin, Razer dit que vous verrez une mise à niveau de la qualité audio. Le précédent Blade Stealth 13 a un son correct, mais j’ai trouvé qu’il manquait de basses puissantes lors de nos tests. Le nouveau Blade est livré avec une nouvelle application audio de THX qui vous permet de basculer entre les profils audio prédéfinis pour différents scénarios (films, jeux, musique, etc.) ou de créer le vôtre. De nombreux ordinateurs portables ont des options audio comme celle-ci, et l’efficacité peut certainement varier, alors j’ai hâte de voir comment cela me semble plus tard cette année.

Le nouveau Blade Stealth 13 sera disponible en octobre à partir de 1799 $ (le même prix que le modèle précédent) sur le site Web de Razer. Razer dit qu’il arrivera à «certains détaillants» plus tard à l’automne.

Image: Razer