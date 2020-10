Le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden se sont affrontés pour la dernière fois avant l’élection présidentielle du 3 novembre jeudi à Nashville. Le débat était plus structuré que le premier du mois dernier, la modératrice de NBC News Kristen Welker rappelant fréquemment aux candidats quand ils se présentaient. L’événement a suscité une meilleure réaction que le précédent, avec des éloges pour la performance de Welker.

Le débat a commencé par une discussion animée sur la gestion par Trump de la pandémie de coronavirus. Trump a critiqué les verrouillages, qualifiant New York de «ville fantôme» et les restaurants «mourant» à cause du leadership démocrate de l’État. “Si vous allez voir ce qui est arrivé à New York, c’est une ville fantôme. C’est une ville fantôme. Et quand vous parlez de plexiglas, ce sont des restaurants qui meurent. Ce sont des entreprises sans argent”, a déclaré Trump. Il a poursuivi en disant que le plexiglas est “incroyablement cher” et ce n’est “pas la réponse”.

Biden n’était pas d’accord, louant New York et notant que de nombreux États connaissaient un pic de cas de coronavirus en raison de restrictions plus souples. “Ce sont les États rouges. Ce sont les États du Midwest”, a déclaré Biden. “Ce sont les États du haut Midwest. C’est là que le pic se produit de manière significative. Mais ce sont tous des Américains. Ce sont tous des Américains. Et ce que nous devons faire est de dire porter ces masques, numéro un.”

Est-ce juste moi, ou Kristen Welker fait-elle un meilleur travail que Chris Wallace? – Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) 23 octobre 2020

“Welker interroge Biden sur le projet de loi sur la criminalité. Elle va très bien”, a écrit le commentateur Touré. “A déclaré à mon mari avant le début du débat: Kristen Welker est plus intelligente et mieux préparée que les deux hommes sur scène. Et bien sûr, elle l’est”, a écrit Elise Jordan de MSNBC. Même le conservateur Ben Shapiro a félicité Welker pour avoir fait “un excellent travail jusqu’à présent”.

30 minutes plus tard, Kristen Welker fait, sans surprise, un travail incroyable. https://t.co/vhq5tYaej3 – Lauren Peikoff (@laurenpeikoff) 23 octobre 2020

Chaque fois que Kristen Welker dit: “Nous manquons de temps …”, je suis très excitée. – Jess Merrill (@jessmerrill) 23 octobre 2020

«J’ai tellement de respect pour Kristen Welker», a écrit un utilisateur de Twitter. “Kristen Welker fait un excellent travail. De loin le meilleur modérateur à ce jour”, a écrit un autre.

Trump est vraiment un sac à vent lui-même et Welker a abandonné. J’espère que cela se termine bientôt. C’est maintenant devenu une perte de temps. – Howard Dean (@GovHowardDean) 23 octobre 2020

Certaines personnes n’étaient pas entièrement satisfaites du déroulement du débat. Tom Nichols, conseiller du groupe anti-Trump The Lincoln Project, n’était pas content que Trump ait eu le dernier mot. “Nous y revoilà. Welker essaie de passer à autre chose, Trump exige le dernier mot, et il comprend. Exaspérant”, a écrit Nichols.

Je veux vraiment qu’ils parlent davantage d’Amy Coney Barrett et de la Cour suprême. Ce que cela pourrait signifier pour les femmes et la communauté LGBTQ # Debates2020 – Lorraine Timmons (@Lolo_Teresa) 23 octobre 2020

Quelques-uns étaient frustrés que certains sujets importants n’aient pas été abordés dans le débat. De nombreuses personnes ont noté que la candidate de Trump à la Cour suprême, Amy Coney Barrett, n’avait pas été élevée.

Kristen Welker a fait un excellent travail de modération. Bien mieux que les autres. # Débats2020 – DT Coffin Nail (@dtneal) 23 octobre 2020

À la fin du débat, Welker a reçu davantage de bonnes critiques de la part des téléspectateurs. “Kristen Welker est la gagnante de ce soir. Je ne pense pas que cela fasse débat”, a écrit une personne.

Kristen Welker a remporté le débat. – Robert Brown (@ truetold8) 23 octobre 2020

