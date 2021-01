C

Des ampaigners demandent que Dustin Higgs soit épargné avant l’exécution prévue du prisonnier américain vendredi pour avoir tué trois femmes.

Près de 1,8 million de personnes ont signé une pétition demandant que Higgs, 48 ​​ans, ne soit pas mis à mort.

Le dernier condamné à mort condamné à une exécution fédérale avant que le président Donald Trump ne quitte ses fonctions devait être exécutif à la prison fédérale de Terre Haute, dans l’Indiana.

Ses avocats ont soutenu qu’il était “arbitraire et inéquitable” d’exécuter Higgs alors que l’homme qui avait appuyé sur la gâchette, Willis Haynes, avait échappé à la peine de mort.

Cependant, le juge fédéral qui a présidé le procès de Higgs il y a deux décennies dit qu’il «mérite peu de compassion».

“Il a bénéficié d’un procès équitable et a été reconnu coupable et condamné à mort par un jury unanime pour un crime ignoble”, a écrit le juge de district américain Peter Messitte dans une décision du 29 décembre.

En octobre 2000, un jury fédéral du Maryland a condamné Higgs pour meurtre au premier degré et enlèvement dans les meurtres de Tamika Black, 19 ans; Mishann Chinn, 23 ans; et Tanji Jackson, 21 ans. Sa condamnation à mort a été la première à l’époque moderne du système fédéral du Maryland, qui a aboli la peine de mort en 2013.

Higgs avait 23 ans le soir du 26 janvier 1996, lorsque lui, Haynes et un troisième homme, Victor Gloria, sont venus chercher les trois femmes à Washington, DC, et les ont conduites à l’appartement de Higgs à Laurel, Maryland, pour boire de l’alcool et écouter de la musique.

Avant l’aube le lendemain matin, une dispute entre Higgs et Mme Jackson l’a incitée à attraper un couteau dans la cuisine avant que Haynes ne la persuade de le laisser tomber.

Gloria a déclaré que Mme Jackson avait proféré des menaces en quittant l’appartement avec les autres femmes et avait semblé écrire le numéro de plaque d’immatriculation de la camionnette de Higgs, ce qui le mettait en colère. Les trois hommes ont poursuivi les femmes dans la camionnette de Higgs. Haynes les a persuadés de monter dans le véhicule.

Au lieu de les ramener chez eux, Higgs les a conduits dans un endroit isolé du Patuxent National Wildlife Refuge.

“Consciente à ce moment-là que quelque chose n’allait pas, l’une des femmes a demandé si elles allaient devoir” partir d’ici “et Higgs a répondu” quelque chose comme ça “, a déclaré une décision de la cour d’appel confirmant la condamnation à mort de Higgs.

Higgs a remis son pistolet à Haynes, qui a tiré sur les trois femmes à l’extérieur de la fourgonnette avant que les hommes ne partent, a déclaré Gloria.

“Gloria s’est retournée pour demander à Higgs ce qu’il faisait, mais a vu Higgs tenir le volant et regarder les tirs depuis le rétroviseur”, a déclaré la décision de 2013 d’un panel de trois juges de la 4e US Circuit Court of Appeals.

Les jurés qui ont condamné Haynes ne sont pas parvenus à un verdict unanime sur l’opportunité d’imposer une condamnation à mort. Un autre jury a condamné Higgs et a rendu une condamnation à mort après un procès séparé. Gloria a plaidé coupable d’avoir été complice après coup des meurtres et a été condamnée à sept ans de prison.

Higgs a fait valoir que sa condamnation à mort devait être annulée parce que les jurés n’avaient pas considéré comme un «facteur atténuant» le fait que Haynes ait été reconnu coupable d’accusations identiques mais condamné à la prison à vie.

Les avocats de la défense ont obtenu des sursis temporaires cette semaine pour Higgs et un autre détenu, Corey Johnson, après avoir fait valoir que leurs récentes infections à Covid-19 les exposaient à un risque accru de souffrances inutiles lors des injections mortelles. Mais des tribunaux supérieurs ont annulé ces décisions, permettant aux exécutions de se poursuivre, et Johnson a été exécuté jeudi soir.

Une pétition de change.org affirmant qu’il est innocent et plaidant pour que sa vie soit épargnée a été signée par près de 1,8 million de personnes.