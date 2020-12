Les fans d’Eminem et de Machine Gun Kelly sont énervés par le nouvel album d’Eminem et les tweets ultérieurs de MGK à ce sujet. Eminem a publié Vendredi, Music to Be Murder By – Side B sans avertissement, avec au moins une mention ostentatoire de Kelly. Avec leur querelle publique qui dure depuis trois ans maintenant, de nombreux auditeurs sont prêts à déclarer un gagnant.

Eminem semblait faire référence à Kelly dans son fils «GNAT», où il frappait: «Ils viennent sur moi avec des mitrailleuses, c’est comme essayer de combattre un moucheron. Kelly a semblé répondre dans deux tweets – un aux premières heures du vendredi matin en lisant «Je suis sous ta peau» et un autre le soir en lisant «ces subliminaux». Il a inclus une poubelle emoji pour faire savoir aux fans ce qu’il pensait de la nouvelle musique, et certains ont accepté, tandis que d’autres ont riposté.

La querelle publique d’Eminem et Kelly remonte à 2018 quand Eminem a taquiné la jeune génération de «rappeurs mumble» en général. À peu près à cette époque, il semblait également entendre une blague que Kelly avait faite à propos de sa fille pour la première fois. Kelly a répondu en sortant un morceau de diss appelé “Rap Devil” – une référence à la chanson d’Eminem “Rap God”.

Une volée de pistes dissidentes a suivi, et bien que les sorties se soient calmées, l’aversion mutuelle ne l’a pas été. Cependant, de nombreux fans ont souligné que cela pouvait être un coup de publicité des deux côtés, et qu’il suivait un modèle familier de boeuf de l’industrie de la musique hip hop. Eminem a également appelé beaucoup d’autres rappeurs qu’il n’aime pas par leur nom sur son nouvel album.

Pourtant, cela n’a pas empêché les auditeurs de prendre les paroles et les tweets à cœur et de répondre avec leurs propres insultes passionnées. Voici un aperçu de la façon dont les fans ont réagi à toute cette épreuve sur Twitter.

Diable du rap

Il t’a toujours pensé 2 ans plus tard, lol. Le diable du rap a blessé cet homme, mais certaines personnes ne l’admettent tout simplement pas. – Chulein Hardy (@ chingy216) 18 décembre 2020

Refrain

Se référant à Eminem .. ??! Si oui, vous avez raison! Il t’a comme chœur mec !! Il est grand fou! J’adore Col! 🔥❌❌🔥 # EST4LIFE – Chris White / ❌⭕💨🎈 (@ IAmChrisWhite23) 18 décembre 2020

Autres querelles

Em mentionne tous ceux avec qui il a déjà eu du bœuf, c’est amusant pour lui d’être mesquin. Il a mentionné Ja et cette merde a 20 ans 💀 tu seras une cible pour le reste de sa carrière, c’est comme ça que ça se passe – Holly (@spellboundbyu) 18 décembre 2020

Eminem envoie toujours des coups à tous ceux avec qui il a déjà eu du bœuf.

Vous serez une cible pour la vie comme tout le monde.

Ne vous croyez pas spécial 😂 https://t.co/pz8BN4z3Vn – Antony✌🏻. (@antoneee_x) 19 décembre 2020

