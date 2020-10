Last Man Standing devrait se terminer après la saison 9 sur Fox. La prochaine et dernière saison devrait débuter en janvier. Comme c’est la deuxième fois que Last Man Standing est annulé (la série a déjà été supprimée par ABC avant d’être relancée par Fox), les fans sont, naturellement, contrariés de voir que leur émission préférée touche officiellement à sa fin.

Michael Thorn, le président de Fox Entertainment, a publié une déclaration sur la nouvelle dans laquelle il a exprimé qu’il était heureux que le réseau ait pu être un foyer pour Last Man Standing pendant trois saisons. «Ce fut un honneur d’être à la maison pour Tim Allen et« Last Man Standing »», a déclaré Thorn, par Variety. «Des millions de familles ont longtemps apprécié le spectacle parce que, peut-être, elles se voient dans les Baxters. L’affection fidèle dont ils ont fait preuve prouve à quel point cette série a représenté pour eux. Au nom de tout le monde chez Fox, un grand merci à la brillante distribution de ‘Last Man Standing’, dirigée par Tim, Nancy et Hector, ainsi qu’à ses scénaristes et à son équipe, dirigée par le showrunner Kevin Abbott. Nous les enracinerons tout au long de la saison alors qu’ils concluront ce qui a été une course impressionnante.

Bien sûr, les fans n’étaient pas vraiment ravis de savoir que Last Man Standing se termine après neuf saisons. En conséquence, ils se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs impressions sur cette décision.

Triste

Je suis tellement triste que ce soit la dernière saison !!! Vous manquerez à beaucoup! pic.twitter.com/cPSq8ruvZk – Lesley Joy (@ starmoon1836) 14 octobre 2020

Après neuf saisons, Last Man Standing prendra fin en 2021. Bien sûr, les fans dévoués qui suivent le voyage des Baxters depuis des années manqueront la série comique.

Vraiment?

Nooooo, pas la dernière saison! cela a été un incontournable de la télévision dans notre maison. Je ne peux pas vivre sans la sagesse de Mike Baxter sur la vie. Sérieusement, ce n’est pas la dernière saison? – Andy (@andiberes) 14 octobre 2020

Certains fans ont simplement été choqués d’apprendre que la série se terminait. Pour beaucoup, Last Man Standing était un aliment de base dans leur foyer pendant des années.

Répondre avec amour

Cela me rend triste mais nous devons remercier FOX pour les 3 saisons supplémentaires qu’ils nous ont offertes. Je dois toujours remercier #lastmanstanding pour m’avoir donné une toute autre famille. La famille LMS est proche et chère à mon ❤ Les amis que je me suis fait grâce à cette émission sont de la famille. Je vous remercie!! – Gina H (@ GinaH89) 14 octobre 2020

Bien que de nombreux fans soient tristes de la fin de la série, ils ne pouvaient s’empêcher de partager de bons souvenirs sur le visionnage de la série. Comme vous pouvez le voir, la série a clairement touché le cœur de beaucoup.

Sérieusement, 2020

Je déteste 2020! J’adore ce spectacle et tellement triste de voir qu’il se termine. – Stephanie Konicki Ferguson (@StephieKonicki) 14 octobre 2020

Sur Twitter, de nombreux fans ont déclaré que l’annulation de Last Man Standing n’est qu’une raison de plus pour laquelle 2020 n’est pas la meilleure année. Comme l’a même dit un fan, “Je déteste 2020!”

Cue les larmes

Dernière saison !? Noooo pic.twitter.com/Iwiq7OdNfn – Chris Brodie (@CasualChrisB) 14 octobre 2020

Un fan a utilisé un gif pour montrer ce qu’il ressentait à propos de l’actualité. D’après le gif, ils ne sont pas vraiment satisfaits de cette tournure des événements.

Sortir avec un bang

Triste de voir que c’est la fin, heureux que la série soit même revenue. Sortez avec un bang et j’espère voir beaucoup plus Eve! – Resort Originals 🌴 (@ResortOriginals) 14 octobre 2020

Certains fans ont gardé les choses en perspective en discutant de l’annulation de Last Man Standing. Un utilisateur a noté qu’il était reconnaissant de pouvoir même obtenir des saisons supplémentaires de l’émission après son annulation par ABC en 2017.

