Alex Trebek a continué à filmer de nouveaux épisodes de Jeopardy! jusqu’au 29 octobre, ce qui signifie qu’il reste encore plusieurs nouvelles émissions mettant en vedette l’animateur bien-aimé de l’émission de fin de match. Le dernier nouvel épisode mettant en vedette Trebek comme animateur sera diffusé le 25 décembre, le jour de Noël. Sony Pictures Entertainment, qui produit la série syndiquée, n’a pas encore annoncé de nouvel hôte.

Le danger! les producteurs ont annoncé la mort de Trebek dimanche. Il est décédé paisiblement à 80 ans avec sa famille et ses amis proches à ses côtés. Il a reçu un diagnostic de cancer du pancréas en mars 2019 et a continué à filmer de nouveaux épisodes, revenant même après l’arrêt du coronavirus de l’émission plus tôt cet été. Trebek laisse dans le deuil son épouse Jean et leurs enfants Matthew, Emily et Nicky. Sa famille a déclaré que des dons pourraient être faits en sa mémoire à World Vision International, une organisation humanitaire chrétienne évangélique.

“C’est une perte énorme pour le personnel de Jeopardy!, L’équipage et tous les millions de fans d’Alex,” Jeopardy! Le producteur exécutif Mike Richards a déclaré dans un communiqué. «C’était une légende de l’industrie que nous avons tous eu la chance de regarder nuit après nuit pendant 37 ans. Travailler à ses côtés pendant un an et demi alors qu’il continuait héroïquement d’accueillir Jeopardy! Était un honneur incroyable. Sa croyance en l’importance du spectacle et de sa volonté de se pousser à jouer au plus haut niveau a été la démonstration de courage la plus inspirante que j’aie jamais vue. Son désir constant d’apprendre, sa gentillesse et son professionnalisme seront avec nous tous pour toujours. “

Trebek a accueilli plus de 8200 épisodes de Jeopardy !, établissant le record du monde Guinness pour avoir accueilli le plus d’épisodes d’un jeu télévisé. Il a remporté sept fois le Daytime Emmy pour le meilleur animateur du jeu télévisé et le Daytime Emmys ‘Lifetime Achievement Award en 2011. Trebek a commencé à accueillir Jeopardy! en 1984 et a accueilli plusieurs autres jeux télévisés au début de sa carrière, notamment The Wizard of Odds, To Tell the Truth et Classic Concentration.

En juillet, Trebek a publié son mémoire, La réponse est … Réflexions sur ma vie?, Dans lequel il a dit qu’il n’avait pas peur de mourir. Il a également écrit sur la façon dont il souhaitait que l’on se souvienne de lui. “Je suppose que si je devais répondre, je dirais que j’aimerais qu’on se souvienne avant tout d’un mari et d’un père bons et aimants, et aussi d’un homme honnête qui a fait de son mieux pour aider les gens à donner le meilleur d’eux-mêmes”, Trebek a écrit. “Parce que c’était mon travail.”