Dans le dernier message qu’Armando Manzanero a écrit sur son compte Instagram, il a remercié ses amis de l’avoir rendu si heureux le jour de son anniversaire le dernier jour.

A tous mes amis, qui m’ont fait le plaisir d’écouter tes félicitations pour mon anniversaire, je tiens à dire que j’aime ton geste, que je remercie de toute mon âme que tu m’as fait plaisir ce jour en me félicitant pour quelque chose que je garderai dans mon cœur pour la suite de mes jours. Avec amour… Votre ami Manzanero ».

L’auteur-compositeur-interprète mexicain Armando Manzanero, auteur de chansons emblématiques telles que “ Somos novios ”, “ Cet après-midi j’ai vu pleuvoir ” ou “ Avec toi j’ai appris ”, est décédé ce lundi 28 décembre après plusieurs jours d’hospitalisation pour covid-19.

La secrétaire à la culture du gouvernement mexicain, Alejandra Frausto, a publié dans son récit:

«Avec beaucoup de douleur, je regrette la mort du maestro Armando Manzanero, l’un des plus grands compositeurs du Mexique, ses chansons font définitivement partie de l’éducation sentimentale des Mexicains. Généreux et souriant, toujours attaché à la culture. Merci pour beaucoup », souligne Frausto dans un message posté sur Twitter et retweeté par la Société des auteurs et compositeurs du Mexique.

Armando Manzanero est né le 7 décembre 1935 dans la ville mexicaine de Mérida, Yucatán, et est l’un des grands compositeurs mexicains, connus par des boléros tels que «Somos novios», «Cet après-midi j’ai vu pleuvoir» ou «Avec toi j’ai appris».

Auteur de plus de 400 chansons et de dizaines d’albums, il est devenu en 2014 le premier Mexicain à recevoir le Grammy Award d’honneur et sa carrière a également été reconnue lors de la dernière édition des Billboard Latin Music Awards qui s’est tenue le mois dernier. Octobre.

Source: Excelsior