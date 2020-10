Le laboratoire X d’Alphabet, l’ancienne division de Google qui a lancé l’unité de voiture autonome Waymo et d’autres projets ambitieux, a dévoilé son dernier «moonshot»: un projet d’agriculture computationnelle que l’entreprise appelle Mineral.

Le projet est axé sur la production alimentaire durable et l’agriculture à grande échelle, avec un accent sur «le développement et le test d’une gamme de prototypes logiciels et matériels basés sur des percées dans l’intelligence artificielle, la simulation, les capteurs, la robotique et plus», selon le chef de projet Elliott Subvention.

Un article de blog décrivant la vision du projet indique que Mineral, qui a maintenant un nom officiel mais a été officiellement annoncé en 2019, tentera de diriger la technologie vers la résolution des problèmes de durabilité. Il s’agit notamment de nourrir la population croissante de la Terre et de produire des cultures plus efficacement en comprenant les cycles de croissance et les modèles météorologiques. Le projet espère également gérer les terres et la vie végétale car les effets du changement climatique compliquent les écosystèmes.

«Pour nourrir la population croissante de la planète, l’agriculture mondiale devra produire plus de nourriture dans les 50 prochaines années que dans les 10 000 précédentes – à un moment où le changement climatique rend nos cultures moins productives», lit-on sur le nouveau site Web Mineral.

Photos: Alphabet

«Tout comme le microscope a conduit à une transformation de la façon dont les maladies sont détectées et gérées, nous espérons que de meilleurs outils permettront à l’industrie agricole de transformer la façon dont les aliments sont cultivés», explique Grant. «Au cours des dernières années, mon équipe et moi avons développé les outils de ce que nous appelons l’agriculture computationnelle, dans laquelle les agriculteurs, les éleveurs, les agronomes et les scientifiques s’appuieront sur de nouveaux types de matériel, de logiciels et de capteurs pour collecter et analyser des informations sur la complexité du monde végétal. »

L’un des premiers de ces outils est un nouveau prototype de type rover à quatre roues, ce que l’équipe Mineral appelle un buggy végétal, étudie les cultures, le sol et d’autres facteurs environnementaux à l’aide d’un mélange de caméras, de capteurs et d’autres équipements embarqués. L’équipe utilise ensuite les données collectées et les combine avec des images satellite et des données météorologiques pour créer des modèles prédictifs de la croissance des plantes à l’aide de l’apprentissage automatique et d’autres techniques de formation à l’IA. L’équipe Mineral dit qu’elle utilise déjà les prototypes pour étudier le soja dans l’Illinois et les fraises en Californie.

«Au cours des dernières années, le buggy a sillonné les champs de fraises en Californie et les champs de soja en Illinois, rassemblant des images de haute qualité de chaque plante et comptant et classant chaque baie et chaque haricot. À ce jour, l’équipe a analysé une gamme de cultures comme les melons, les baies, la laitue, les graines oléagineuses, l’avoine et l’orge – de la pousse à la récolte », lit-on sur le site Web de Mineral.

Grant dit que l’équipe des minéraux collaborera avec les sélectionneurs et les producteurs de plantes, les agriculteurs et d’autres experts agricoles pour trouver des solutions pratiques et qui présentent des avantages concrets. Mais le projet a une ambition élevée. Et les antécédents d’Alphabet dans ce département sont solides. Waymo est maintenant une entreprise leader dans le domaine des voitures autonomes qui vient d’ouvrir davantage sa flotte de véhicules sans conducteur fonctionnels aux résidents de Phoenix. La division de connectivité Loon, qui utilise des ballons flottants pour fournir un accès Internet, s’est également associée aux télécoms du monde entier.

«Et si chaque plante pouvait être surveillée et recevoir exactement la nutrition dont elle avait besoin? Et si nous pouvions démêler les facteurs génétiques et environnementaux du rendement des cultures? » Grant écrit des buts lointains de Mineral. «Et si nous pouvions mesurer les façons subtiles dont une plante réagit à son environnement? Et si nous pouvions associer une variété de culture à une parcelle de terre pour une durabilité optimale? Nous savions que nous ne pouvions pas poser et répondre à toutes les questions – et grâce à nos partenaires, nous n’en avons pas eu besoin. Des éleveurs et des producteurs du monde entier ont travaillé avec nous pour mener des expériences afin de trouver de nouvelles façons de comprendre le monde végétal. »