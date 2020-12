Revoir en un coup d’œil

Oui

Vous pourriez être tenté de rire au titre de cette adaptation soutenue par Denzel Washington de la pièce d’August Wilson. Mais Black Bottom de Ma Rainey est une tragédie et pour les téléspectateurs qui savent que son leader, Chadwick Boseman, est décédé en août, toute l’expérience sera particulièrement poignante.

Boseman est le trompettiste Levee, l’un des musiciens du «jug band» engagé pour soutenir l’indomptable chanteuse de blues et pionnière queer, Ma Rainey (Viola Davis). Nous sommes en 1927. Ma enregistre un nouvel album à Chicago, et Levee déborde d’idées jazzy. Il veut réorganiser les chansons de Ma et en a de nouvelles, que le propriétaire blanc de la maison de disques de Ma, Sturdyvant (Jonny Coyne), semble prêt à feu vert. Le reste du groupe (Colman Domingo, Glynn Turman et Michael Potts) ne partage pas l’enthousiasme de Levee pour l’innovation. En fait, ils soupçonnent que ce jeune pistolet anxieux se dirige vers une chute.

Boseman est célèbre pour avoir joué des leaders héroïques d’hommes (plus récemment dans Da 5 Bloods). Quelle bravoure de sa part de prendre part à quelque chose de plus caillé. Levee est trop endommagé pour faire ce qu’il faut et Boseman – laissant déchirer quelques discours qui révèlent l’enfance douloureuse de Levee – nous fait ressentir chaque fibre de l’agonie et de la confusion du personnage.

Pendant ce temps, Davis, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son tour dans Fences, également écrit par Wilson, est hilarante en tant que femme dont le décolleté en sueur a tout vu. Ma fait la moue pour l’Amérique, lorsqu’elle est confrontée à des hommes blancs à double jeu (et à des hommes noirs irrespectueux), mais jette la truculence de côté dès qu’elle parle à son neveu bégayant, Sylvester (Dusan Brown). Les scènes entre Ma et ce jeune vulnérable sont dévastatrices.

Que Ma soit une diva divinement humaine, c’est grâce à Davis. Est-ce une hérésie de souligner, cependant, que l’actrice de 55 ans n’est pas une chanteuse de classe mondiale? Elle l’a admis depuis des années («je ne chante pas») et bien que sa voix ait été «augmentée», cela ne résout pas le problème. Renee Zellweger a réussi à avoir une voix moyenne dans Judy, car elle jouait une chanteuse au-delà de son meilleur. Mais Ma est censée être dans la fleur de l’âge. Ces moments où le personnage libère sa voix devraient être spectaculaires. Dans la production de la pièce de théâtre au National Theatre en 2016, Sharon D. Clarke à la voix épique a assumé le rôle. Les deux actrices sont nées à moins d’un an l’une de l’autre – demander à Clarke de doubler Davis aurait été un bon choix.

Il y a d’autres problèmes. La petite amie de Ma, Dussie (Taylour Paige), est d’une note et la direction de George C Wolfe est sans imagination. Donnez ou prenez quelques tentatives maladroites pour ouvrir les choses, c’est vraiment un jeu à l’écran.

Mais rien ne peut atténuer l’impact du jeu de Boseman et Davis. Davis (qui aurait dû remporter le prix de la meilleure actrice pour les veuves) mérite amplement un prix pour Ma. Et si Boseman, jamais nominé, ne remporte pas le prix du meilleur acteur, ce sera un crime.

Dans ses mises en scène, Wilson écrit que Levee «joue fréquemment de fausses notes. Il confond souvent ses compétences et son talent ».

Boseman, aussi habile que talentueux, frappe les bonnes notes, tout le temps.

94 minutes, cert 15. Sur Netflix