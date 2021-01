W

Qu’est-ce qu’une école? Un lieu d’apprentissage, de toute évidence; un lieu pour des tests réguliers; un pôle d’activités parascolaires; une institution civique où les élèves peuvent passer des enfants aux citoyens; et, au niveau le plus élémentaire, un lieu sûr où les enseignants agissent in loco parentis auprès des jeunes pendant que leurs parents travaillent.

À tous égards, ces fonctions ont été testées à leurs limites par la pandémie. Depuis mardi – deux jours seulement après que Boris Johnson a déclaré six fois à Andrew Marr de la BBC que «les écoles sont sûres» – leurs portes ont été fermées à la plupart des élèves, alors que le troisième verrouillage national prend effet.

Même ainsi, les écoles doivent continuer à fournir des repas gratuits à ceux qui en ont besoin, un refuge aux enfants vulnérables et un environnement sûr pour ceux dont les parents sont des travailleurs clés. Partout dans le pays, les enseignants ont du mal à dispenser des cours en ligne – conscients que 9% des élèves n’ont pas accès au Wi-Fi.

Pour la troisième fois, les parents essaient de déterminer si les mots «enseignement à domicile» sont plus qu’un euphémisme. Pour couronner le tout, les GCSE et les A-levels ont de nouveau été annulés, moins d’une semaine après que Gavin Williamson, le secrétaire à l’éducation, ait insisté pour que les examens publics de cette année se déroulent «absolument». Dans sa déclaration télévisée de lundi soir, le Premier ministre a seulement déclaré que des «arrangements alternatifs» seraient faits – dont les détails seront maintenant mis au point entre le gouvernement et le régulateur des examens, Ofqual.

Ce qui compte, en particulier, c’est que les deux groupes d’élèves actuellement dans l’incertitude se voient attribuer un sens d’ici la fin de l’année scolaire. Qu’il s’agisse de tests en milieu scolaire modérés par le régulateur ou d’un module de cours évalué en externe, est moins important que la nécessité d’une structure claire.

Ce fiasco particulier aurait certainement pu être évité. Les cohortes d’élèves confrontés à des GCSE et A-level cet été – les années 11 et 13 – et ont souffert plus que tout autre de la politique de stop-go sur les fermetures d’écoles et de ses variations géographiques dans le cadre du système de restrictions à plusieurs niveaux. La plupart ont manqué six mois de travail sur le programme d’examen qui est généralement couvert en 18. Leur concentration et leurs modèles de classe ont été sans cesse perturbés.

Il était évident depuis l’automne, alors que les taux d’infection recommencaient à grimper, qu’aucun système équitable d’examens standardisés n’allait être sensé, utile ou juste cet été – et il aurait été à la fois politique et miséricordieux de l’admettre. avant Noël, laissant le temps aux candidats, aux enseignants et aux universités (qui utilisent les notes d’admission) de se préparer à un système alternatif en 2021.

La focalisation actuelle sur le sort politique de Williamson est prévisible – mais, en vérité, c’est une question secondaire. Les problèmes éducatifs que la pandémie a éclairés sont systémiques et non personnels. La réticence pathologique du gouvernement à affronter la réalité des examens publics de cette année a reflété un attachement très profond aux structures éducatives qui ont été introduites par la loi de 1988 sur la réforme de l’éducation de Kenneth Baker: un programme national, une inspection scolaire significative et des tests rigoureux.

Il y a trois décennies, de telles mesures étaient nécessaires pour briser l’emprise des syndicats d’enseignants et des autorités éducatives locales – et ont été systématiquement mises à profit par le New Labour pour élever les normes dans les écoles publiques. Mais ce qui était nécessaire en 1988 est dépassé en 2021. En particulier, l’enseignement à l’épreuve a vidé la vie de la classe. Les adolescents d’aujourd’hui sont aussi brillants que leurs prédécesseurs, sinon plus brillants. Mais ils sont mal servis par les batteries de batteries cognitives que sont devenues les écoles secondaires. Sans aucune faute de leur part, les candidats sont devenus, pour citer l’ancien professeur de Yale, William Deresiewicz, «d’excellents moutons». Cela ne veut pas dire que les tests standardisés n’ont pas un rôle important. Mais la suspension de deux ans des examens normaux est l’occasion de réfléchir à un système qui met moins l’accent sur la régurgitation contre la montre.

Plus généralement, c’est une incitation à rendre le système scolaire plus adaptable et plus résilient aux futurs coups de corps – une résilience qui impliquera clairement une approche hybride, partagée entre l’enseignement en ligne et le travail en classe. Si la pandémie a un avantage, c’est pour nous forcer à penser à l’avenir dont nous avons besoin. Ne laissez jamais une crise se gâter, Premier ministre.