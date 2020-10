Ca a quel goût?

Le dessert dédié au bébé est un riz au lait très particulier qui est composé de trois ingrédients, comme la famille du chanteur. “Il y a trois éléments; le riz est Noé, cette odeur particulière que les bébés ont, Joie c’est dans les fruits rouges qu’il y a un goût sucré comme sa voix et aussi joyeux, et le bonbon qui les unit est Diane“, il a compté Gaby.

Mieux encore, le vôtre Noé a donné le feu vert, puisqu’il a déjà eu l’occasion de visiter le restaurant de Image de balise Ruiz Lugo et ses mères la laissaient manger le dessert comme n’importe quel bébé d’un peu plus d’un an le ferait, jouant et savourant le plat au maximum.

“Je suis super contente parce qu’ils sont venus l’essayer, la fille a mis la main, s’est battue et était heureuse, et c’est super parce qu’ils l’ont juste laissée en profiter et c’est très cool chez les bébés”, a déclaré Gaby.

Que dit la carte postale?

Visiter Carmela et Sal et commandez le menu Cartes Postales les jours de pluie avant chaque plat, une carte est présentée avec une histoire au dos, qui complète les saveurs qui seront expérimentées. Dans le cas du dessert, vous pouvez voir l’image d’une forêt et une échographie dans laquelle Noé il faisait sa première apparition encore dans le ventre de sa mère.

Cartes postales les jours de pluie. (Carmela et Sal.)

«A l’aube, la joie s’est répandue dans la forêt. Ils ont marché sous les Pins et Noé a imprimé dans sa mémoire les premiers oiseaux, les premières formes de branches qu’il aurait tendance à dessiner dans le futur sans trop savoir pourquoi. Diana a reconnu le bleu électrique sans nuage derrière les lunettes et s’est souvenue d’un dimanche il y a de nombreuses années. Joy a eu un de ces moments de connexion avec le vent et a été embrassée par une mélodie fraîche et noble, palpitant sur les lèvres de gens au hasard qui errent dans les rues de villes lointaines. Ce silence était un instantané des trois, et tous les habitants de la forêt le savaient ».