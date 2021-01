W

olf & Badger, le détaillant de vêtements et de cadeaux fondé à Londres, a enregistré des ventes record l’année dernière, les acheteurs étant passés à Internet alors que ses magasins fermaient.

La société, qui vend des produits tels que des bijoux et des articles pour la maison de designers indépendants, a dû fermer ses magasins de Kings Cross et de New York à différents moments de l’année dernière pour des fermetures de Covid-19.

Mais il a enregistré une augmentation de 92% des ventes en ligne à 19,1 millions de livres sterling, avec des revenus totaux du groupe en hausse d’environ 79%.

Le site Web a attiré plus de 100 000 nouveaux visiteurs au cours de la période, et la division lingerie et vêtements de nuit a enregistré une bonne performance, et les couvertures et les masques se sont également bien vendus.

Wolf & Badger a été fondée en 2010 par les frères George et Henry Graham.

George Graham a déclaré: «Nous avons vu un afflux de nouveaux clients se tourner vers notre plateforme en ligne à partir de mars, ce qui a plus que compensé l’impact de la fermeture de notre magasin de Londres. Maintenant qu’ils l’ont découvert, je suis sûr que de nombreux clients continueront sans aucun doute à nous rendre visite en ligne pour une livraison pratique de pièces uniques et individuelles directement à leur domicile, mais nous avons toujours hâte de rouvrir notre magasin Coal Drops Yard dès possible et les accueillir à nouveau pour naviguer dans la vraie vie aussi.