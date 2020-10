Le deuxième débat présidentiel entre le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden se tiendra virtuellement après que le président a été diagnostiqué avec COVID-19 la semaine dernière, rapporte l’Associated Press. La Commission non partisane sur les débats présidentiels a annoncé le changement de débat une semaine avant la date prévue de la tenue des deux candidats à Miami, révélant que les candidats débattront “de différents endroits éloignés”, bien que les participants à la mairie et le modérateur restent à Miami.

Trump a été diagnostiqué avec le coronavirus il y a une semaine, mais est retourné à la Maison Blanche après deux jours à l’hôpital, au cours desquels il a été traité pour de faibles niveaux d’oxygène. Bien qu’il ait contracté le virus hautement contagieux, il a exprimé à plusieurs reprises le désir de débattre de Biden à Miami comme prévu, tandis que Biden a déclaré aux journalistes que lui et Trump “ne devraient pas avoir de débat” tant que le président reste COVID positif, ou à moins qu’ils n’en soient capables ” suivez des directives très strictes. “

Le CPD instituera également une «structure supplémentaire» pour les débats restants après que Trump ait enfreint à plusieurs reprises les règles convenues lors du débat de la semaine dernière en parlant à l’envers et en parlant de Biden pendant le temps qui lui était imparti. “Le débat d’hier soir a clairement indiqué qu’une structure supplémentaire devrait être ajoutée au format des débats restants pour assurer une discussion plus ordonnée des questions”, a déclaré la commission dans un communiqué du 30 septembre. “Le CPD examinera attentivement les changements qu’il adoptera et annoncera ces mesures sous peu.”

Cette histoire se développe …