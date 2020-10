Le deuxième retour de GOT7 arrive en novembre 2020 | INSTAGRAM

Aujourd’hui, AhGaSe de GOT7 dans le monde entier est très heureux de recevoir cette nouvelle qui a été diffusée par les médias sud-coréens, garantissant que GOT7 se prépare à lancer sa seconde. reviens et ce sera ce même 2020, plus précisément en novembre.

L’attente n’a été que de 6 mois, cependant, ne sachant pas quand les fans reviendraient, ils étaient quelque peu inquiets et à ce moment super excités, car le fandom veut déjà les revoir et cela semblait être long à attendre, car ils a interrompu la promotion de son album COLORANT qui n’avait que 2 semaines de promotion quand tout s’est arrêté.

C’est ainsi que les grands fans des 7 idoles, excellents représentants de la K-pop, ils font des publications en gros sur les réseaux sociaux, générant des tendances où chacun exprime son grand sentiment.

Auparavant, l’un des membres avait déclaré que le retour aurait lieu jusqu’au 37 septembre (évidemment un br0ma), mais pour rester plus en sécurité, il a déménagé jusqu’en novembre, même si l’on peut dire que tant qu’il n’y aura pas de vaccin, les choses ne seront pas 100% sûres et gratuites. de contagions, interrompant suffisamment la manière de créer du divertissement.

Cependant, derrière cette drôle de blague, le fandom a commencé à soupçonner qu’il ne pouvait pas être aussi loin.

Malgré ce qui se passe dans le monde en 2020 et toutes les restrictions qui existent, pendant ce temps, les garçons sont restés occupés et se sont concentrés pour atteindre Ahgase de différentes manières. Comme la participation de Jinyoung au drame K When My Love Blooms, ainsi que Youngjae, qui était en charge de son OST, Fall in Love.

Ce jeune homme talentueux a également participé avec la plateforme Dingo où il a sorti différentes reprises. Il a même participé en tant que DJ à une émission appelée Idol Radio, il a également participé à Star Dog Agility Champions aux côtés de Coco, son petit chien. Et il ne s’est pas arrêté là, car il a également lancé sa ligne de vêtements et a annoncé qu’elle apparaîtra dans une nouvelle sitcom Netflix.

D’autre part, Mark s’est joint aux joueurs du PUGB, dans leur compétition Super Idol League, où ils ont rencontré les idoles pour participer à des batailles divertissantes dans les jeux vidéo.

Yugyeom, étant le plus jeune, n’était pas loin derrière puisqu’il a sorti une mixtape avec des chansons de son auteur total, quelque chose qui a choqué les fans. BamBam n’était pas en reste puisqu’elle a posé pour le magazine thaïlandais Praew et a également réussi à remporter le prix des votes populaires aux DaraDaily Awards en Thaïlande, une reconnaissance de plus à accumuler.

JB, le leader du groupe, a posé pour divers magazines, tels que Allure, étant la première idole ou chanteuse de K-pop à apparaître sur leur couverture. Il a même fait ses débuts en présentant sa première exposition de clichés, qu’il a baptisée Alone.

Enfin, Jackson Wang s’est rendu en Chine après DYE, pour jouer le rôle de mentor dans le programme Street Dance of China. Elle est également apparue sur la couverture du magazine ELLE en Chine, a inauguré son propre Pop Up Store et a sorti un deuxième single de ce 2020, Pretty Please.

Les réseaux sont heureux et inondés du hashtag # GOT7IsFinallyComingBack, nous vous recommandons donc d’aller sur Twitter pour ne manquer aucun commentaire, car il y en a beaucoup de très drôles et intéressants.

Quel sera le prochain sujet que le groupe abordera pour représenter son art?

Le fan club de GOT7 s’appelle AhGaSe, également connu sous le nom de “Pajarito / Baby Bird”, car le moyen de raccourcir le nom officiel en coréen est “AhGaSe”, qui signifie “Pajarito”.

Le numéro sept est considéré comme une bonne chance par les fans, qui peuvent même dire qu’ils aiment les 7 membres du groupe.