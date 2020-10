Alors que le président Donald Trump et un certain nombre de sénateurs républicains sont traités pour COVID-19, le calendrier pour adopter une législation pour un nouveau programme de secours en cas de pandémie est devenu encore plus discutable six mois après que les premiers chèques de relance de 1200 $ aient été distribués par le gouvernement pour garder les gens et les petites entreprises flottent au milieu de la pandémie. Les deux côtés du spectre politique ont convenu qu’un autre plan de relance est important, mais ont passé des mois à se disputer les termes de la législation.

Alors que le Washington Post a rapporté que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin pourraient parvenir à un accord sur un plan de relance cette semaine, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a annulé les votes prévus au Sénat jusqu’au 19 octobre alors que le COVID se propage dans tout le GOP. McConnell a déclaré qu’il donnerait aux sénateurs un préavis de 24 heures pour revenir en personne pour un vote si un nouveau projet de loi de redressement est prêt dans les deux prochaines semaines. “Nous faisons des progrès”, a déclaré Pelosi dimanche sur Face the Nation. “Cela dépend simplement de savoir s’ils comprennent ce que nous devons faire pour écraser le virus.”

Si un projet de loi final est adopté au Congrès, il faudrait toujours qu’une signature présidentielle soit adoptée, et si Trump est frappé d’incapacité par COVID, le vice-président Mike Pence pourrait intervenir. Lundi, Trump a annoncé qu’il était démis de ses fonctions de Walter Reed National Centre médical militaire après avoir été testé positif au coronavirus la semaine dernière et traité pour de faibles niveaux d’oxygène.

“Je vais quitter le grand centre médical Walter Reed aujourd’hui à 18h30. Je me sens vraiment bien!” il a tweeté. “N’ayez pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé, sous l’administration Trump, de très bons médicaments et connaissances. Je me sens mieux qu’il y a 20 ans!”

Trump a rompu sa quarantaine pour une “petite visite surprise” avec ses partisans lors d’une apparition au volant dimanche, provoquant l’indignation des professionnels de la santé. Le Dr James Phillips, médecin traitant chez Walter Reed et chef de la médecine des catastrophes au département de médecine d’urgence de l’Université George Washington, a qualifié Trump de rompre la quarantaine comme un «théâtre politique» irresponsable sur Twitter, écrivant: «Ce SUV présidentiel n’est pas seulement à l’épreuve des balles, mais hermétiquement scellé contre les attaques chimiques. Le risque de transmission du COVID-19 à l’intérieur est aussi élevé qu’il l’est en dehors des procédures médicales. L’irresponsabilité est stupéfiante. “

«Mes pensées vont aux services secrets obligés de jouer», a-t-il poursuivi. “Chaque personne dans le véhicule pendant ce” drive-by “présidentiel complètement inutile doit être mis en quarantaine pendant 14 jours. Ils pourraient tomber malades. Ils peuvent mourir. Pour le théâtre politique. Commandés par Trump de mettre leur vie en danger pour théâtre. C’est de la folie. “