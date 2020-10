Lundi, Jeff Bridges a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome. L’homme de 70 ans a envoyé des ondes de choc à travers l’industrie du divertissement après avoir révélé son pronostic dans un post Instagram. Il a puisé dans son rôle emblématique de The Big Lebowski en commençant sa déclaration, «Comme dirait le mec, un nouveau S ** T est apparu.» Il a noté qu’il était «chanceux» d’avoir le soutien de ses médecins dans le combat à venir.

Il a poursuivi en disant qu’il commençait un traitement et a informé ses fans qu’il les tiendrait au courant tout au long du processus. Avant de conclure son message, Bridges, qui a remporté un Oscar et un Golden Globe pour son rôle d’Otis ‘Bad’ Blake dans Crazy Heart, s’est assuré de rappeler à tout le monde d’aller voter: «Parce que nous sommes tous dans le même bateau. ” Bridges est marié à sa femme, Susan, depuis 1977. Les deux ont trois filles ensemble ainsi qu’une petite-fille, née en 2011.

Les fans de Bridges n’ont pas tardé à montrer leur amour et leur soutien à l’acteur de True Grit. Voici quelques-uns des messages les plus notables qu’il a reçus après avoir révélé son diagnostic de lymphome.

Bridges est né et a grandi à Los Angeles. Il a d’abord été reconnu pour son travail dans le film de 1971, The Last Picture Show, qui l’a vu nominé pour le meilleur second rôle masculin aux Oscars.

Gardez Jeff Bridges en sécurité et en bonne santé – Talent moyen 👻🎃 (@terriffany) 20 octobre 2020

Certaines des œuvres les plus remarquables de Bridges incluent Thunderbolt et Lightfoot et Starman. Tous deux ont reçu les éloges de l’Académie entre 1974-1984.

Je t’envoie de la force et de bonnes vibrations, roi – 👻 Le fantôme et M. Chau 😱 (@Srirachachau) 20 octobre 2020

Dans les années 1990, Bridges a commencé à donner des rôles acclamés par la critique, dont Jeffrey “The Dude” Lebowski en 1998. Le film est rapidement devenu un classique culte et que les fans considèrent souvent comme son rôle le plus reconnaissable.

Ses crédits incluent également d’autres œuvres populaires parmi les fans de culture pop. Cela inclut Tron en 1982 et Iron Man en 2008. Il était également dans la version 1976 de King Kong.

Reste bien, mec! J’espère que tu l’as attrapé tôt – Brian Ray (@brianrayguitar) 20 octobre 2020

Sa dernière nomination aux Oscars remonte à 2017. C’était pour le meilleur second rôle masculin dans Hell or High Water.

Je vais vous donner un de mes reins, ou un de mes foies, ou un de mes cœurs, tout ce dont vous avez besoin, mec. Faites le moi savoir. Nous avons besoin de toi!! Rien n’est foutu ici, mec. – Dave Rickard (@Not_a_NewYorker) 20 octobre 2020

En 2019, Bridges a été honoré aux Golden Globe Awards avec le prix Cecil B. DeMille. Ce prix est décerné à un récipiendaire qui a contribué «de manière exceptionnelle» à l’industrie.

Survivant du lymphome ici. Vous avez ça, Jeff. Mais nous tirons tous et prions pour vous de toute façon. – «Zack» Hunt (@ZaackHunt) 20 octobre 2020

Il a une prochaine série télévisée sur FX qui devrait sortir appelée The Old Man. Le thriller met en vedette Bridges aux côtés de John Lithgow.

Beaucoup d’amour homme. J’adore votre travail et je vous souhaite paix et guérison. Je prierai pour toi. Aussi la paix à votre famille. Cela doit aussi être dur pour eux en ce moment. Parce que je suis certain qu’ils t’aiment plus que moi. – Sensei Ryan (Once and Future) (@horridpoplyrics) 20 octobre 2020

