Quand elle a publié un TikTok en mars, Chelsea Gilliland ne pensait à rien d’autre que la stupidité des théories du complot contre les coronavirus. Prenant le personnage de quelqu’un qui croyait aux conspirations, Gilliland s’est enregistrée en train de parler de la façon dont le coronavirus pourrait dissimuler un problème beaucoup plus important – une théorie du complot qu’elle avait vue circuler dans les médias sociaux. Elle pensait que c’était une plaisanterie intelligente, et que le point serait évident pour quiconque la suivrait.

Mais quand elle a vu un clip de son TikTok inclus dans The Social Dilemma, un documentaire Netflix très tendance, elle a commencé à repenser les choses. Le film la décrit comme un exemple des problèmes bien documentés des médias sociaux avec la désinformation – et il ne comprend qu’un extrait de la vidéo, sans autre contexte. Gilliland a déclaré à The Verge que c’était une vidéo destinée à se moquer des théories du coronavirus, mais dans le film, il n’y a aucun moyen de savoir qu’il pourrait s’agir d’une satire.

«J’avais déjà posté une vidéo disant que ce que je poste est sarcastique», a déclaré Gilliland à The Verge. «Et donc quand j’ai posté cela, j’ai supposé que les gens prendraient les choses de cette façon.»

Dans le film, tout ce qui est audible est une seule ligne de la vidéo de Gilliland (visible ici à 1:04:00), coupée avec une demi-douzaine d’autres exemples de conspirations de coronavirus. “Peut-être que le gouvernement utilise le coronavirus comme excuse pour garder tout le monde à l’intérieur parce qu’il se passe autre chose”, dit-elle à la caméra sur un ton conspirateur. Elle se présente comme une vraie croyante, le genre de personne dont elle essayait de se moquer.

Au moment où le documentaire a été diffusé sur Netflix, Gilliland avait déjà supprimé la vidéo des mois plus tôt, de peur que quelqu’un ne la prenne dans le mauvais sens. «C’était un peu effrayant, honnêtement», a déclaré Gilliland à The Verge. “Je me suis dit:” Comment ont-ils trouvé cette vidéo? “”

Bien que Gilliland ait pensé que sa vidéo était une blague, l’équipe derrière The Social Network s’est sentie différente. La société de production estime que la vidéo était une tentative sérieuse de propager des conspirations sur les coronavirus et que le documentaire dépeint fidèlement son contenu, selon une personne familière avec la situation. L’équipe de production a téléchargé sa vidéo le 2 avril, une semaine après sa mise en ligne, et l’a vu rester en ligne pendant un mois, a déclaré la personne. The Verge n’a pas pu voir une version complète de la vidéo.

L’histoire TikTok de Gilliland n’aide pas son cas. Elle a posté un certain nombre de vidéos sur les théories du complot. Certaines vidéos se moquent des théories qu’elle rencontre, mais dans d’autres, il est difficile de dire si elle les croit elle-même. Il y a des vidéos où elle parle de conspirations autour de la construction des pyramides, rit des extraterrestres et discute du triangle des Bermudes.

Sans avertissement de la société de production, Gilliland a d’abord appris que son TikTok avait été présenté dans Le dilemme social de son professeur. Peu de temps après, elle a commencé à recevoir des messages méchants d’étrangers: sa poignée n’avait pas été floue dans le documentaire, ce qui permettait à quiconque de trouver facilement sa page TikTok, sa chaîne YouTube et son compte Instagram.

Gilliland a publié une nouvelle vidéo sur TikTok disant aux gens que la société de production de The Social Dilemma a sorti sa vidéo originale du coronavirus hors de son contexte, sans la contacter. Elle a déclaré que la réponse positive à sa vidéo expliquant la situation était accablante. Les gens ont commencé à lui communiquer les coordonnées de la société de production afin qu’elle puisse essayer de la contacter.

L’ensemble de l’incident a rendu Gilliland plus consciente du peu de contrôle qu’elle avait sur ce qu’elle a publié en ligne

Quand elle a finalement entendu l’équipe de production: «Ils étaient super gentils, disant qu’ils y travaillaient déjà», a déclaré Gilliland. «Finalement, je pense que parce que le TikTok que j’ai publié à ce sujet a suscité beaucoup de vues et de commentaires, et que les gens en étaient mécontents, ils ont fini par me brouiller. C’est après que Gilliland eut tendu la main que les cinéastes ont décidé de brouiller bon nombre des poignées qui apparaissent dans les publications des médias sociaux utilisées dans The Social Dilemma, a déclaré une personne familière avec le sujet à The Verge.

Sur Instagram, Gilliland a déclaré à ses abonnés que, alors qu’elle «avait initialement publié [the coronavirus video] pour plaisanter, je me rends compte maintenant des dommages que les vidéos peuvent causer, surtout lorsqu’elles sont sorties de leur contexte. » Elle souhaite toujours que l’équipe de production lui parle, d’autant plus qu’elle n’a pas beaucoup de fans sur TikTok.

Bien que Gilliland soit heureuse que des mesures aient finalement été prises, tout l’incident l’a laissée plus consciente du peu de contrôle qu’elle avait sur ce qu’elle a publié en ligne, a-t-elle déclaré, ou de la façon dont les gens perçoivent ce qu’elle publie. Il n’y aura plus de vidéos de complot sur son TikTok ou d’autres comptes de médias sociaux, a-t-elle déclaré. Au lieu de cela, TikTok deviendra un endroit où elle pourra présenter sa musique.

«Mon plus grand, mon principal point à retenir de tout serait juste de faire attention à ce que vous publiez sur Internet», a-t-elle déclaré. “On ne sait jamais qui va le trouver ou ce qu’ils vont en faire.”