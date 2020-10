Beaucoup de membres du cercle restreint du président Donald Trump ont été testés positifs au COVID-19 après que le président et la Première Dame, Melania Trump, aient été testés positifs pour la maladie. Le directeur de campagne de Trump, Bill Stepien, est le dernier membre de l’équipe Trump à avoir été testé positif au COVID-19. Vendredi matin, le président a déclaré sur Twitter que Melania et lui avaient été testés positifs pour la maladie, un message qui est venu peu de temps après que l’un de ses principaux collaborateurs, Hope Hicks, ait reçu un diagnostic de COVID-19.

Selon Politico, Stepien a reçu son diagnostic vendredi soir. Un haut responsable de la campagne a déclaré que Stepien souffrait de «symptômes grippaux légers». Il prévoit de se mettre en quarantaine jusqu’à ce qu’il se rétablisse, mais il continuera également à travailler sur la campagne Trump dans l’intervalle. Le directeur de campagne adjoint Justin Clark se penchera sur l’équipe de campagne de Trump à Arlington, en Virginie, tandis que Stepien supervise les choses à distance. Alors que Trump et la première dame ont été testés positifs pour le coronavirus, plusieurs autres personnes liées à eux ont également développé la maladie. Depuis qu’ils ont révélé leurs diagnostics, Stepien, l’ancien conseiller de la Maison Blanche Kellyanne Conway, le sénateur Thom Tillis, le sénateur Mike Lee et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie ont été testés positifs pour le COVID-19.

Vendredi après-midi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré aux journalistes que Trump se rendait au centre médical Walter Reed après avoir éprouvé des «symptômes légers» liés à la maladie. Cependant, le correspondant de CNN à la Maison Blanche, Jim Acosta, a rapporté que la situation pourrait être plus grave que ce que la Maison Blanche a déclaré publiquement. Il s’est entretenu avec plusieurs sources, dont l’une est un conseiller de Trump, qui lui a dit que «c’est grave». Ils ont dit que le président éprouvait de la fatigue et qu’il avait des difficultés à respirer. Il a également été rapporté plus tard que Trump avait reçu de l’oxygène supplémentaire à la Maison Blanche. La nouvelle est apparue peu de temps après que les médecins aient tenu une conférence de presse sur l’état du président, mais ont évité une question sur le fait qu’il recevait de l’oxygène supplémentaire.

Avant de se rendre au Walter Reed Medical Center, l’équipe de Trump a publié une vidéo dans laquelle il abordait cette question. “Je tiens à remercier tout le monde pour le formidable soutien”, a-t-il déclaré dans la vidéo. “Je vais à l’hôpital Walter Reed. Je pense que je vais très bien, mais nous allons nous assurer que les choses se passent bien. La première dame va très bien. Alors, merci beaucoup. Je l’apprécie. Je ne l’oublierai jamais. Merci. “