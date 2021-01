Des hommages ont été rendus à Nick Hague, directeur de l’école primaire Marner à Tower Hamlets, décédé le 23 décembre.

L’homme de 53 ans a été testé positif à Covid au début des vacances de Noël, mais la cause exacte de sa mort est encore inconnue, a déclaré la directrice adjointe Janice Long.

On pense que M. Hague avait terminé une période d’isolement et se remettait de la maladie avant de voyager pour rester avec sa mère à Nottingham pour Noël, où il est décédé subitement.

La semaine avant sa mort, M. Hague avait été contraint de fermer tôt l’école primaire de Marner pour les vacances de Noël, car de nombreux membres du personnel étaient malades ou s’isolaient.

Sa mère, Jan Harvey, a déclaré: «Nick était une personne dévouée et travailleuse. Il a tout donné à son rôle de professeur principal. Il aimait son école, en particulier les enfants.

“Nick était dévoué à sa maman et à tous ses amis et va nous manquer désespérément.”

Dans sa dernière lettre aux parents, envoyée le 18 décembre, M. Hague a déclaré: «Je suis conscient que nous avons des membres de notre communauté – personnel, enfants et parents – qui s’isolent et se rétablissent. J’exhorte toute la communauté à rester en sécurité et à veiller les uns sur les autres pendant la période des fêtes. ”

Un ami proche et collègue enseignant de Londres, David Malachi, qui a suivi une formation d’enseignant auprès de M. Hague et le connaissait depuis 30 ans, a déclaré: «J’ai parlé à Nick le matin de son décès et il était épuisé après un long terme, mais c’est vrai. pour se former, il était en effervescence avec ses projets pour le prochain mandat. C’est juste déchirant qu’il ne soit pas là.

«Il a consacré toute sa vie à l’enseignement, à ses élèves et à son personnel, souvent à ses frais. Il travaillerait des heures extraordinairement longues.

M. Hague était connu pour son sens de l’humour sec. M. Malachi a déclaré: «C’était un professionnel accompli, mais il était aussi extrêmement drôle. Oh mon Dieu. Il lançait un regard et vous vous dissolviez dans des éclats de rire.

L’école primaire de Marner devrait rouvrir pour l’apprentissage à distance le mercredi 6 janvier.

Mme Long prendra la relève en tant que directrice. Elle a déclaré: «Tout le monde à Marner a été dévasté d’apprendre la mort de M. Hague, qui était très respecté et reconnu comme un leader dévoué et passionné.

«Il était gentil, aimait les autres et était connu pour son sens de l’humour. Un ami à tous.

«Ensemble, le Conseil d’administration et l’équipe dirigeante assureront – conformément aux directives du gouvernement – la continuité de l’éducation de nos étudiants, en répondant aux attentes élevées fixées par M. Hague.

«En tant que communauté scolaire, nos pensées vont à la mère et aux amis de M. Hague, en cette période de tristesse.

Un porte-parole du conseil de Tower Hamlets a déclaré: «Nous avons été très tristes d’apprendre le décès de M. Hague, le directeur de l’école primaire Marner. C’est une perte dévastatrice pour l’école et la communauté éducative de Tower Hamlets; nos pensées vont à la famille de M. Hague en ce moment.

«Des dispositifs de leadership sont en place pour le nouveau mandat afin que l’éducation puisse se poursuivre comme prévu, conformément aux directives du gouvernement.»

M. Hague avait travaillé à l’école primaire Marner pendant cinq ans et est devenu directeur en 2016.

Pendant la pandémie, il a aidé à distribuer de la nourriture aux familles nécessiteuses de la région.

Emdad Rahman de la banque alimentaire du centre communautaire Hedgecock, qui a travaillé avec M. Hague tout au long de la pandémie, a déclaré que M. Hague était un «géant dans tous les sens» avec une personnalité magnétique.

Il a ajouté: «Nick était totalement dévoué à ses élèves, à leurs familles et à la communauté qu’il servait avec une telle vigueur. Il a si bien compris que les trois sont allés de pair et ont aidé à créer un institut incroyablement inclusif.