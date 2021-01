UNE

Le directeur de Londres a appelé aujourd’hui tous les écoliers à redoubler l’année au lieu d’essayer de «rafistoler» leur éducation.

Alun Ebenezer, directeur de la Fulham Boys School, a admis que garder chaque année un groupe de retour pendant un an serait «semé d’embûches», mais a déclaré: «Au lieu de réparer les choses, nous pourrions utiliser l’année pour consolider ce qui a été couvert, combler les lacunes qui ont grandi (peut-être au fil des années), ont plus de temps pour apprendre le contenu qui doit être enseigné et envoyer les élèves à l’étape suivante (école secondaire, GCSE, A-level, université, monde du travail) avec des bases solides en place.

Ses commentaires sont intervenus alors que d’autres dirigeants appelaient à la clarté sur ce qui remplacera les examens GCSE et A-level car ils avertissaient que les rumeurs faisaient exploser le niveau de stress des étudiants.

Ofqual va publier ses propositions sur la manière dont les adolescents seront évalués cette semaine. Selon les rapports, la consultation comprendra des plans pour que les élèves passent des tests ou des «mini-examens».

On pense que la consultation comprendra des plans pour que les élèves passent ces tests dans les écoles, et ils seront notés par les enseignants. Si les écoles ne rouvrent pas comme prévu, elles devront être emportées à la maison. Il y aurait également des évaluations internes établies par les enseignants dans certaines matières et la possibilité pour les élèves de soumettre des portfolios de travaux réalisés au cours des deux dernières années.

Mais aujourd’hui, les chefs d’établissement ont exprimé leur frustration face au manque d’informations officielles sur les plans, affirmant que les niveaux d’anxiété et d’incertitude parmi les candidats à l’examen et leurs familles sont extrêmement élevés.

en relation

Vicky Bingham, directrice du South Hampstead High School, a déclaré: «Les jeunes et leurs enseignants ont été plongés dans une autre période d’incertitude. Ils ont besoin de clarté et d’un sens du but. La manière dont, depuis le début de la pandémie, le gouvernement a informé les chefs d’établissement des développements critiques par le biais de fuites dans les médias ajoute à notre frustration. De telles fuites créent une confusion supplémentaire. On nous ment – il n’y avait pas de plan d’urgence approprié pour annuler les examens – et on nous traite avec mépris.

Bethany Dawson, directrice de l’école secondaire Sutton, a déclaré: «Il est totalement injuste qu’une annulation d’examens ait été annoncée sans plus d’informations. Cela a considérablement augmenté les niveaux de stress parmi les élèves de 11e et 13e année et ils sont encore plus confus par les divers rapports et rumeurs de plans différents.

en relation

«J’espère qu’Ofqual s’engagera avec les écoles de manière significative au cours des prochaines semaines pour se consulter clairement sur la voie à suivre, afin que nos élèves soient très rapidement rassurés et informés sur la manière dont leurs notes seront décidées cette année.

Emma Pattison, directrice du lycée Croydon, a déclaré: «La situation des examens pour l’été 2021 laisse les élèves et les parents confus et inquiets. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à me sentir incandescent à la position laissée aux élèves de 11e et 13e année. C’est l’année la plus importante de leur carrière universitaire à ce jour et le manque de clarté et de certitude à ce stade est inacceptable.

«Avant Noël, le département de l’éducation et Ofqual voulaient proposer des examens en enfer ou en pleine mer, ce qui était apprécié et louable. Cependant, maintenant, l’absence apparente de plan de secours au cas où cela deviendrait impossible est un manquement au devoir. »