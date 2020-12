C

remettez-vous à l’esprit l’automne 1996 – si vous pouvez. Le football venait de rentrer à la maison, un jeune Tony Blair terrorisait le gouvernement conservateur et un nouveau jeu de cartes à collectionner venait d’être lancé.

Le jeu de cartes à collectionner Pokémon (TCG), basé sur la franchise de jeux vidéo Pokémon de Nintendo, a continué à prendre d’assaut le monde. Il a vendu plus de 30 milliards de cartes et a été traduit en 13 langues.

Dans le jeu classique, les joueurs adoptent le rôle d’un entraîneur de Pokémon et utilisent ces Pokémon pour combattre leurs adversaires.

Alors que des produits plus interactifs tels que Pokémon Go ont fait la une des journaux ces dernières années, la popularité du jeu de cartes reste frappante. En 2017, il représentait 82% du marché des cartes à collectionner en Europe. Les ventes au Royaume-Uni ont augmenté de près de moitié.

Son dernier pack d’extension, Vivid Voltage, est la quatrième extension de la série Sword & Shield.

The Evening Standard s’est entretenu avec Atsushi Nagashima, directeur du jeu Pokémon TCG chez Creatures Inc, de son travail dans la conception du jeu très apprécié.

Standard du soir: Comment le JCC Pokémon a-t-il commencé et pensiez-vous à l’époque que le jeu aurait un tel impact?

Atsushi Nagashima: Le JCC Pokémon est initialement né de la série de jeux vidéo. Ishihara-san, président de The Pokémon Company, adorait les jeux de table / cartes et voulait créer un jeu de cartes qui agirait comme un Pokédex “ physique ” et donnerait aux joueurs une autre façon de découvrir la marque Pokémon.

L’idée d’un jeu de cartes à collectionner correspond parfaitement aux locataires de Pokémon pour jouer, échanger et collectionner. Il encourage également le jeu en face à face, ce qui a été la clé du succès et de la longévité du produit.

Au tout début, je ne pense pas que quiconque aurait pu prédire le succès mondial de la marque dans son ensemble et son impact culturel. Mon rôle et celui de mes collègues de Creatures est de continuer à innover et de faire en sorte que Pokémon TCG reste amusant pour les fans existants et les nouveaux arrivants.

ES: Pouvez-vous nous expliquer le processus de conception et de production des cartes?

UN: Nous commençons par regarder comment le monde est représenté dans les jeux vidéo Pokémon. Notre inspiration pour les nouveaux éléments du TCG vient des jeux vidéo, que nous utilisons pour construire le cadre sous-jacent d’un produit ou d’une série.

Nous commençons par sélectionner quatre ou cinq Pokémon principaux, en gardant à l’esprit des problèmes tels que les types de Pokémon dans l’environnement de jeu existant. Sur la base de cette sélection, nous commençons à explorer la vision du monde plus large de la série. À ce stade, nous commençons à créer des illustrations simples.

Ensuite, nous créons notre mélange de Pokémon, en examinant des problèmes tels que l’équilibre des types, l’équilibre de l’évolution, la popularité des personnages et les mécanismes de jeu, et à partir de là, nous travaillons sur des données et des illustrations pour chaque carte individuelle. En ce qui concerne la conception de chaque carte, nous visons à capturer quelque chose qui définit le personnage, le type et les capacités de ce Pokémon dans une seule image.

Cela peut être une tâche difficile, en particulier avec l’introduction de tout nouveau Pokémon, mais heureusement, nous avons de nombreux artistes talentueux avec lesquels nous travaillons. La conception passera naturellement par quelques séries de commentaires et d’édition jusqu’à ce que nous nous installions sur l’image finale.

Nous devons également examiner comment une carte joue et quels mécanismes elle remplit dans un environnement de jeu. Il est crucial que toute nouvelle extension soit équilibrée et nous avons une équipe interne de testeurs qui jouent au TCG en continu, collectant autant de données que possible sur les performances d’une carte.

Les données de la carte provenant des tests de lecture sont ensuite utilisées pour peaufiner et développer chaque carte afin de s’assurer qu’elle reste au niveau de puissance correct et est équilibrée pour l’environnement de jeu. Cela est particulièrement vrai avec les nouveaux mécanismes de jeu, tels que VMAX, qui a été introduit dans le Sword & Shield TCG et intègre le mécanisme Dynamax du jeu vidéo Sword & Shield.

Chaque carte varie en fonction du temps de développement requis. Les cartes phares d’un ensemble, par exemple, VMAX Charizard dans Darkness Ablaze, prennent généralement plus de temps à créer par rapport à une carte Pokémon de base. Les cartes Dresseur peuvent également prendre beaucoup de temps à produire car leur rôle dans le jeu permet à de nombreuses autres cartes d’être «viables» dans le jeu et nécessitent donc une période de test plus longue pour bien fonctionner.

(Pokémon TCG)

ES: Parlez-nous de l’extension Sword and Shield.

UN: Sword and Shield – Darkness Ablaze, la troisième extension de cette série, est sortie cet été. En plus d’Eternatus VMAX, l’un des Pokémon légendaires de Sword and Shield, Darkness Ablaze aura également Charizard VMAX – en tant que favori des fans, Charizard fait ses débuts sous forme de Gigantamax dans le JCC Pokémon.

En termes de cartes à rechercher, il y a beaucoup de cartes que nous avons vraiment hâte de voir comment les joueurs utiliseront, telles que Crobat V et Vikavolt V.Il y a aussi des cartes secrètes rares dans cet ensemble qui, je pense, sont certaines des plus belles cartes visuellement que nous ayons jamais créées.

En général, je suis impliqué dans la direction de la mécanique générale du jeu, comme la conception de l’environnement de jeu et la logique du jeu, mais je suis aussi un peu impliqué dans la direction artistique.

ES: Comment la mécanique du jeu a-t-elle évolué au fil des ans pour rester pertinente dans un monde de plus en plus numérique?

UN: L’un des éléments clés qui, selon nous, a conduit à la popularité / la longévité du JCC Pokémon est l’aspect face-à-face du jeu associé aux valeurs fondamentales de la marque que sont l’amitié / la solidarité / la compétition amicale.

De nombreux mécanismes ont bien sûr été ajoutés au TCG au fil des ans, ce qui a aidé à garder le jeu frais et différent pour les joueurs. La force du jeu réside cependant dans les relations sociales en face à face qu’il crée.

Je visite souvent des tournois / ligues et vois des gens qui jouent au jeu depuis qu’ils sont enfants qui jouent maintenant avec leurs propres enfants. Je connais certains de ces joueurs depuis de nombreuses années et la communauté n’a cessé de croître, ce qui est tout simplement incroyable à vivre.

À mon avis, vous n’obtenez tout simplement pas le même sentiment avec les produits uniquement numériques et c’est ce qui rend le Pokémon TCG si spécial et si important pour ses joueurs. Notre objectif actuel reste la création du meilleur produit physique possible pour nos joueurs, mais bien sûr, nous explorons toujours de nouvelles idées, pas spécifiquement pour contrer l’impact du divertissement numérique, mais plutôt pour rester pertinents pour le fan actuel. base et attirer de nouveaux fans à travers le monde.

ES: Pourquoi pensez-vous que le jeu est resté si populaire?

UN: Nous avons la chance que la marque Pokémon dans son ensemble continue de prospérer et chaque année, nous voyons de nouveaux fans commencer leur voyage Pokémon, que ce soit à travers le jeu vidéo, les séries animées, les applications comme Pokémon GO ou encore le TCG.

Les jeux vidéo font un excellent travail en introduisant de nouveaux mécanismes et Pokémon à chaque sortie, et c’est une grande partie de leur popularité. Le JCC Pokémon, quant à lui, est basé sur le charme de base de la franchise – collecter, échanger et combattre des Pokémon – et vous pouvez profiter du plaisir des Pokémon de manière physique.

Nous avons également une communauté très accueillante pour ceux qui veulent jouer activement au jeu – en commençant au niveau de la base avec des ligues et des tournois dans les magasins de jouets et de loisirs, jusqu’à nos championnats du monde annuels – et nous avons vu de nombreuses amitiés durables. formé au fil des ans.

La marque Pokémon continue d’innover afin de garder nos fans existants enthousiasmés, mais aussi d’attirer de nouveaux joueurs et collectionneurs. Honnêtement, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être fan de Pokémon ou rejoindre la formidable communauté que nous avons.