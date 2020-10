Dans un communiqué, Sir Keir s’est engagé à nettoyer le parti et à mettre en œuvre les recommandations de l’EHRC «sans réserve».

Il a déclaré: «Le Parti travailliste que je dirige accepte ce rapport dans son intégralité. Et sans réserve. Nous mettrons en œuvre toutes les recommandations. Et nous les mettrons pleinement en œuvre. Ce processus commence aujourd’hui.

«Sous ma direction, la tolérance zéro de l’antisémitisme signifiera précisément cela. Si vous êtes antisémite, vous ne devriez être nulle part près de ce Parti. Et nous nous assurerons que vous ne l’êtes pas.

«Et si – après toute la douleur, tout le chagrin et toutes les preuves de ce rapport, il y a encore ceux qui pensent qu’il n’y a pas de problème d’antisémitisme au sein du Parti travailliste. Que tout est exagéré, ou une attaque de factions. Ensuite, franchement, vous faites également partie du problème. Et vous ne devriez pas non plus être à proximité du Parti travailliste.

Elle a constaté trois violations de la loi sur l’égalité (2010) par le parti, liées à l’ingérence politique dans les plaintes d’antisémitisme; l’incapacité de fournir une formation adéquate à ceux qui traitent les plaintes anti-sémitisme et le harcèlement des personnes.

Le parti a maintenant reçu un avis d’acte illégal l’obligeant à s’attaquer aux manquements.

Quelques minutes avant que Sir Keir ne fasse sa déclaration, M. Corbyn a déclaré qu’il n’acceptait pas toutes les conclusions du rapport, tout en s’attendant à ce que les recommandations “soient rapidement mises en œuvre pour aider à passer de cette période”.

Il a déclaré: «Les membres juifs de notre parti et de la communauté dans son ensemble avaient raison de s’attendre à ce que nous nous en occupions, et je regrette qu’il ait fallu plus de temps pour apporter ce changement qu’il ne le devrait.

«Un antisémite est un antisémite de trop, mais l’ampleur du problème a également été dramatiquement surestimée pour des raisons politiques par nos opposants à l’intérieur et à l’extérieur du parti, ainsi que par une grande partie des médias. Cette combinaison a blessé le peuple juif et ne doit jamais être répétée. “