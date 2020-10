Exclusif

Jesse Williams“ Le drame de divorce amer de 3 ans a officiellement pris fin … sur papier, au moins.

Le juge vient de signer pour finaliser le règlement de divorce de la star de “Grey’s Anatomy” avec Aryn Drake-Lee – et cela signifie qu’ils sont tous les deux officiellement célibataires le 7 août 2020.

Selon les documents juridiques, obtenus par TMZ … ils partageront la garde légale et physique conjointe de leurs 2 jeunes enfants – fils Maceo et fille Sadie. Cependant, ils doivent se rencontrer et s’entretenir pour publier des images des enfants sur les réseaux sociaux.

En ce qui concerne les grandes affaires financières … Aryn conserve l’ancienne maison familiale à Los Angeles, ainsi que des endroits à Brooklyn et à Oakland. Elle garde également un SUV Audi Q7 2017 loué et un SUV Q5 2018, tandis que Jesse conserve son SUV Porsche Cayenne 2018 loué. Ils aiment vraiment les SUV.

La bonne nouvelle pour Jesse – il garde également les 936 810 $ qu’il a réalisés grâce à “Grey’s Anatomy” depuis leur séparation en 2017.

Les autres comptes et redevances accumulés pendant leur mariage seront séparés, et bien sûr … Jesse est toujours à la recherche de la pension alimentaire pour enfants. Selon la documentation, il doit 50629 $ par mois pour les 2 enfants jusqu’en octobre 2019, puis 40k $ par mois par la suite.

Il doit également verser plus de 2 paiements supplémentaires de pension alimentaire pour époux de 50695 $ pour août 2019 et septembre 2019 à Aryn … mais pas plus.

Selon la documentation … Jesse et Aryn ont en fait conclu le règlement en septembre 2019, mais maintenant, c’est officiellement un accord conclu avec l’approbation du juge.

TMZ a cassé l’histoire … Jesse a déposé mettre fin à son mariage de 5 ans à Aryn en 2017. Ils étaient en fait ensemble depuis 13 ans.

Lorsque Jesse a déposé, il semblait initialement que la procédure serait à l’amiable. Rappelez-vous, ils étaient même engagé à la coparentalité malgré le divorce. Mais, il n’a pas fallu longtemps pour que les choses prennent une mauvaise tournure quand elles bafoué sur la garde des enfants.

C’est à cette époque que Jesse aussi a répondu aux histoires de rencontres Minka Kelly sur Jay ZSortie de la vidéo “Footnotes from 4:44”.

Ensuite, il y a eu toutes les batailles financières – après qu’on lui ait ordonné de débourser plus de 100000 dollars par mois en pension alimentaire pour Aryn et les enfants. Elle voulait plus de pension alimentaire pour enfants l’argent et Jesse ne l’achetait pas.

Donc, assez controversé, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais, au moins, c’est fini maintenant.